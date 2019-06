Catana : RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2018/2019 Résultat opérationnel en hausse de 56% Trésorerie multipliée par 2.5 Nouvelles opportunités de croissance forte

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 3 juin 2019





RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2018/2019

Résultat opérationnel en hausse de 56%

Trésorerie multipliée par 2.5

Nouvelles opportunités de croissance forte

En milliers d'euros S1 2018/2019 S1 2017/2018 Chiffre d’affaires 32 798 26 500 Achats consommés

Charges de personnel

Charges externes

Impôts et taxes

Dotations / Reprises amortissements et provisions

Variations de stocks

Autres produits et charges opérationnels courants



15 329

5 327

9 869

546

1 744

- 2 589

- 24



13 662

3 717

7 390

379

1 302

- 1 441

- 138



Résultat Opérationnel Courant 2 596 1 629



Autres produits et charges opérationnels







- 50



Résultat Opérationnel 2 546 1 629 Résultat Financier - 106 - 84 Impôt + 187 + 233 Résultat Net de l’ensemble consolidé 2 626 1 778 Part des minoritaires (actionnaires HACO) 544 483 RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 2 082 1 295 Capacité d’autofinancement



4 076



2 817

Trésorerie nette (+) / Endettement net (-) + 8 269 - 871 Dont trésorerie et équivalent de trésorerie 12 354 4 820 Dont dettes financières 4 085 5 691 Capitaux propres de l’ensemble consolidé 27 399 18 730 Capitaux propres part du groupe 25 200 17 300

Sous l’impulsion croissante des ventes de bateaux neufs CATANA et BALI, et dans un contexte d’amélioration de ses performances industrielles, CATANA GROUP enregistre une très forte amélioration de sa rentabilité et de sa structure financière. Ce parcours considérable en 5 ans dispose encore de très nombreux leviers de croissance rentable.

Gros levier de la croissance des ventes et des progrès industriels sur la rentabilité opérationnelle

Poumons de la rentabilité du Groupe, les ventes de bateaux neufs BALI et CATANA, en croissance de 48% sur ce premier semestre 2018/2019, représentent désormais une part prépondérante de l’activité du Groupe (85% contre 71% en février 2018).

Dans un contexte d’amélioration générale des performances industrielles et d’accroissement des capacités des différents sites de fabrication, cette forte croissance des ventes de bateaux neufs génère ainsi un effet de levier considérable sur la rentabilité de CATANA GROUP.

L’évolution très favorable de la marge brute du Groupe en est la principale illustration. Celle-ci s’établit à 20 M€ avec un ratio de 60% du chiffre d’affaires contre 14.2 M€ et un ratio de 53.8% du chiffre d’affaires au cours du premier semestre 2017/2018.

Avec des charges externes et des frais de personnel contenus, malgré la très forte hausse des fabrications, le résultat opérationnel de CATANA GROUP ressort ainsi nettement positif de 2.5 M€ et progresse de 56% (+ 0,9 M€) par rapport au 28 février 2018.

Le résultat net de l’ensemble consolidé est ainsi positif de 2.6 M€ (en hausse de 47%) tandis que le résultat net part du Groupe s’élève à 2 M€ (en hausse de 60%).

Renforcement significatif de la structure financière malgré l’autofinancement de tous les investissements

Propulsée par l’évolution très forte de la rentabilité, la capacité d’autofinancement de CATANA GROUP s’établit à 4.1 M€ contre 2.8 M€ en février 2018, soit une hausse de plus de 45%.

Avec un carnet de commandes de plus en plus conséquent, CATANA GROUP enregistre également une très forte hausse des acomptes clients reçus, justifiant la variation favorable du BFR pour 5 M€.

En conséquence, les flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles ressortent très largement positifs de 9.1 M€ contre 3 M€ en février 2018.

Malgré une capacité d’endettement retrouvée, le management n’a procédé à aucun nouvel emprunt sur ce premier semestre tandis que le Groupe poursuivait son programme d’investissements industriels et produits.

Le flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissements ressort ainsi négatif de 3.9 M€ tandis que le flux net de trésorerie lié aux opérations de financements ressort légèrement négatif de 0.3 M€, correspondant aux faibles remboursements d’emprunts du Groupe.

Malgré l’autofinancement des investissements, la trésorerie globale du Groupe affiche donc une variation très nettement positive sur le semestre de 4.8 M€ pour se porter à 12.2 M€.

Encore en position d’endettement net il y a un an (0.9 M€ en février 2018), CATANA GROUP a totalement inversé la tendance en un an puisque le Groupe affiche désormais une trésorerie nette de 8.2 M€ sous l’effet d’un endettement faible et baissier, doublé d’un modèle d’entreprise rentable et créateur de cash.

Une trajectoire unique, des opportunités de croissance rentable encore très nombreuses

Il y a cinq ans encore, dans un marché des catamarans en plein essor, CATANA GROUP n’était présent que sur le seul segment haut de gamme de ce marché avec sa marque emblématique CATANA, déjà reconnue mondialement depuis 35 ans pour sa capacité à concevoir des bateaux innovants et taillés pour des programmes de navigation hauturière.

En imaginant le concept BALI, Olivier PONCIN est parvenu à satisfaire les besoins d’une clientèle de plus en plus désireuse d’allier le plaisir de naviguer en sécurité avec celui d’une qualité de vie à bord unique grâce à des volumes habitables considérables et un concept « open space » inédit.

En cinq ans, la nouvelle marque BALI et son concept unique auront littéralement transpercé le marché et permis au Groupe d’étendre son activité en attaquant avec succès le cœur du marché et les forts volumes associés.

Avec des ventes de bateaux neufs qui atteindront 60 M€ à la fin de cet exercice 2018/2019, CATANA GROUP aura ainsi multiplié par 6 son niveau d’activité en cinq ans et deviendra ainsi dans les prochains mois le 3ème constructeur mondial de catamarans du fait de son très important carnet de commandes.

Alors que la marque BALI n’est pas encore présente dans toutes les tailles fortes du marché, le potentiel de croissance du Groupe est encore très important. Les récentes sorties du BALI 5.4 et de la première version « MOTORYACHT » de la marque BALI (le BALI 4.3 MY) contribuent déjà à la croissance des facturations de l’exercice 2018/2019.

D’autres nouveautés seront présentées au public en 2019/2020 dont le BALI 4.8 qui, depuis son annonce au dernier NAUTIC de PARIS en décembre dernier, a copieusement garni le carnet de commandes du Groupe. Ce dernier donne déjà une perspective de nouvelle forte croissance en 2019/2020 et les nombreuses positions prises pour 2020/2021 consolident d’ores et déjà la tendance croissante du Groupe sur le moyen terme.

Sur le plan industriel, CATANA GROUP a su faire face avec énergie au challenge industriel induit par ce succès. Fabriqués dans trois usines (deux en France et une en Tunisie), la gamme BALI a ainsi généré la création de près de 500 emplois en 5 ans, dont plus de la moitié en France.

En renforçant de manière ciblée son management industriel et en s’inscrivant dans une démarche de « lean management », le Groupe a déjà enregistré des progrès substantiels. De nombreux gisements opérationnels restent à conquérir comme en témoigne l’ouverture récente d’un nouveau bâtiment dédié à la menuiserie qui permettra non seulement au Groupe d’être totalement autonome sur ce poste essentiel, mais renforcera aussi significativement les marges de l’entreprise grâce à la réintégration de volumes importants de menuiserie qui étaient jusque-là sous-traités.

Enfin, ayant été contraint de spécialiser ses usines dans la fabrication de série des BALI, le Groupe a décidé d’ouvrir à Canet-en-Roussillon une nouvelle usine qui sera totalement dédiée à la marque CATANA dont la demande reste très forte.

Outre la capacité retrouvée de pouvoir répondre à toute la demande sur la marque CATANA grâce à cette nouvelle enceinte industrielle, CATANA GROUP disposera d’une opportunité forte pour un redéploiement agressif de cette marque, dont les prochains modèles profiteront plus que jamais de la force de frappe acquise par le Groupe en termes d’achats et de process industriels.

Avec une activité qui devrait dépasser les 70 M€ de chiffre d’affaires, l’exercice 2018/2019 actera une nouvelle croissance forte de la rentabilité du Groupe, dans des proportions confirmées par ce bilan semestriel du 28 février 2019. Dans un marché des catamarans structurellement fort, CATANA GROUP dispose plus que jamais d’un modèle solide de croissance rentable, basé sur des marques et des concepts forts et innovants, des outils industriels flexibles, efficients et complémentaires, ainsi qu’une structure financière extrêmement saine.

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

Contacts :





CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Financier Jérôme GACOIN d.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65





