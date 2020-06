Catana : RESULTATS SEMESTRIELS 2019 2020

Dans la lignée des précédents exercices, ce premier semestre montre une nouvelle fois le dynamisme des ventes de bateaux neufs BALI et CATANA ; le résultat opérationnel affichant de nouveau une croissance conséquente de près de 35 %, consolidant une structure financière déjà solide. Ce semestre renforce ainsi les fondamentaux du Groupe avant d'affronter les inévitables conséquences économiques de la crise sanitaire du COVID-19, que CATANA GROUP surmontera avec volontarisme, pragmatisme et sérénité grâce à sa bonne santé.

Grâce à un meilleur mix produit, traduit par la hausse du prix de vente moyen de ses bateaux et d'une nouvelle amélioration de ses coûts directs de production, CATANA GROUP enregistre une hausse de 35 % de son résultat opérationnel qui s'établit à 3,4 M€ contre 2,5 M€ un an plus tôt.

Propulsée à nouveau par les ventes de catamarans neufs BALI et CATANA (qui représentent plus de 90 % du chiffre d'affaires du Groupe), l'activité globale de CATANA GROUP affiche sur le premier semestre une croissance importante de + 27 %, en phase avec les prévisions.

Une attractivité de plus en plus forte auprès de la clientèle de particuliers grâce aux nombreuses évolutions récentes et à venir des gammes BALI et CATANA,

Dans un marché des catamarans jusque-là très dynamique et fortement porté par les professionnels de la location, les principaux acteurs de ce marché s'attendent à une activité plus difficile sur le plan commercial dans les mois à venir, même si les scénarios restent difficiles à établir à ce jour. En effet, la tenue ou non de certains salons européens d'automne et la capacité d'investissement des professionnels de la location restent incertaines.

Une situation de départ saine sans stock de bateaux invendus, y compris dans le réseau de distribution ; aucun mécanisme de financement de stocks de concessionnaires n'étant en place,

Des fondamentaux financiers robustes (fonds propres solides, trésorerie nette positive) renforcés par un Prêt Garanti par l'Etat de 14 M€ pour faire face à un probable changement de profil du BFR hivernal et à de plus faibles livraisons hivernales.

Par ailleurs, le Groupe a décidé d'accélérer l'optimisation et la rationalisation de ses organisations pour maintenir son point mort le plus bas possible dans un contexte de marché où les hypothèses de très fortes croissances sont naturellement remises en question à court terme.

Face aux conséquences économiques provoquées par la crise du COVID-19, le management du Groupe a immédiatement tout mis en œuvre pour protéger en premier lieu la pérennité de son modèle d'entreprise et celle de ses emplois.

Par ailleurs, CATANA GROUP a dû prendre la décision de surseoir à l'acquisition du chantier tunisien MAGIC YACHTS dès la deuxième quinzaine de mars. Annoncé le 11 décembre dernier, le projet d'acquisition du chantier tunisien MAGIC YACHTS visait à accompagner industriellement la forte croissance attendue des fabrications des modèles de la gamme BALI ainsi que l'accélération de la stratégie de développements de nouveaux modèles, perspectives naturellement reconsidérées par les conséquences de la crise sanitaire.

Sans pour autant remettre en question cette volonté de rapprochement, les dirigeants du Groupe ont maintenu un processus de discussions afin de trouver un nouvel accord et des conditions compatibles avec la nouvelle situation de marché découlant de cette crise sanitaire. Dans le même temps, CATANA GROUP a poursuivi sa collaboration industrielle avec ce chantier dans le domaine de la fabrication de moules des nouveaux modèles à venir.

Malgré la soudaineté et la violence de la crise sanitaire du COVID-19 et leurs conséquences industrielles et commerciales, CATANA GROUP devrait rester sur un niveau d'activité proche de 2018/2019, autour de 80 M€. La qualité des concepts BALI et CATANA, la capacité intacte du Groupe à proposer de nouveaux modèles, la flexibilité de ses outils industriels, et ses fondamentaux financiers solides, sont autant d'atouts pour affronter une situation complexe dans les mois à venir.

CATANA Groupest spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de

plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

Contacts :