Perspectives de croissance



Sur la base scrupuleuse des déclarations du Groupe, voici les perspectives de croissance de Catana :



- 1.Concernant le CA, le Groupe a annoncé, lors de la publication du CA T3, en date du 15/07/2019 : ‘’ un objectif de croissance de 50% sur les ventes de bateaux neufs (60 M€) sur l’exercice en cours ‘’ et que ‘’ les ventes de bateaux neufs représentent 86 % de l’activité du Groupe ‘’.



Précisant :

- que le carnet de commandes ‘’ engendre également une visibilité forte au-delà de l’exercice en cours, avec plus de 95 M€, dont déjà 20% du potentiel de production de n+2 ‘’.

- et que lequel ‘’ carnet de commandes ne tient pas encore compte du BALI CatSpace et de sa version Motoryacht annoncés au réseau ces derniers jours, modèle qui devrait copieusement embellir le carnet de commandes dès les salons de la rentrée ‘’.

( Cela donne une idée de l’orientation des CA estimés pour 2018 / 2019 et suivant ).



- 2. Concernant le RN, le Groupe annonçait le 10/12/2018, lors de la publication des résultats 2017 / 2018 : ’ Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à 4.1 M€ contre 1.7 M€ en 2016/2017 et le résultat net « part du groupe » à + 3.4 M€ contre 1.7 M€ en 2016/2017, soit un doublement du bénéfice net ‘’.

( Comme à la date de cette annonce le carnet de commandes était de 70 M€ et que depuis il est passé à plus de 95 M€, cela donne une idée de l’orientation du RN estimé pour l’exercice 2018 / 2019 ).



- 3. Concernant la structure financière et la trésorerie, le Groupe annonçait le 10/12/2018, lors de la publication des résultats 2017 / 2018 : ‘’ Après un bon exercice 2016/2017, la très nette augmentation de la rentabilité du Groupe sur cet exercice 2017/2018 engendre une amélioration très significative de la capacité d'autofinancement de Catana Group qui ressort nettement positif de 6 M€ (contre 3.8 M€ en 2016/2017) ‘’.

Concluant ce chapitre par : ‘’ Après avoir constaté exercice par exercice la baisse continue de son endettement net, les excellentes performances financières de cet exercice font basculer Catana Group en position de trésorerie nette pour 3.2 M€ (7.5 M€ de trésorerie face à 4.3 M€ de dettes financières).

( Là aussi le Groupe est en nette progression ).



Ces communiqués, ces informations et ces perspectives, peuvent être vérifiées sur les différents communiqués du Groupe, que l’on peut consulter facilement, notamment… sur Zonebourse.

1