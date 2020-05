Catena Media plc : Début de mouvement

Données financières (EUR) CA 2020 111 M EBIT 2020 37,7 M Résultat net 2020 27,2 M Dette 2020 115 M Rendement 2020 - PER 2020 4,58x PER 2021 3,47x VE / CA2020 2,16x VE / CA2021 1,54x Capitalisation 124 M Prochain événement sur CATENA MEDIA PLC 20/05/20 Q1 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 5,22 € Dernier Cours de Cloture 2,01 € Ecart / Objectif Haut 194% Ecart / Objectif Moyen 160% Ecart / Objectif Bas 126% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Per Hellberg Chief Executive Officer Kathryn Moore Baker Chairman Peter Messner Group Chief Financial Officer Mats Göran Alders Director Cecilia Qvist Director