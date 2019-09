CIS : le scénario positif de Portzamparc conforté

03/09/2019 | 09:41

Le bureau d'études Portzamparc confirme ce matin son conseil d'achat sur le titre Catering International Services (CIS) après le point sur de nouveaux contrats présenté hier soir par le groupe. Maintenu à 14,2 euros, l'objectif de cours augure d'une hausse de l'ordre de 20%.



Le spécialiste marseillais du 'catering' en milieu difficile a annoncé hier la signature de 136 millions de dollars de nouveaux contrats, et a confirmé son objectif annuel de progression des ventes.



Selon Portzamparc, 'ces prises de commandes valident le scénario d'une croissance soutenue en 2019. A plus court terme, nous attendons une marge opérationnelle en baisse au 1er semestre, en raison notamment d'un effet de base exigeant'.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.