CIS : C.A. en hausse de 15,6% au 2ème trimestre

07/08/2019 | 19:09

CIS, un intégrateur de services, a annoncé mercredi que sa dynamique de croissance s'était confirmée au deuxième trimestre, avec une hausse de l'activité de 15,6%.



Après un premier trimestre stable, le spécialiste de la restauration, de l'hôtellerie et de la logistique en milieux difficiles a réalisé au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 67,3 millions d'euros, contre 58,1 millions d'euros un an plus tôt.



La société - très présente dans les secteurs des hydrocarbures, des mines, et des forces armées - explique cette progression par les premiers bénéfices de la stratégie commerciale passant par la montée en puissance des zones Eurasie et Afrique Subsaharienne.



CIS a par ailleurs confirmé son objectif d'afficher une croissance 'soutenue' sur l'ensemble de l'exercice 2019.



