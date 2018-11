CIS : départ du directeur général délégué

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jeremy de Brabant a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle et cesser ses fonctions de directeur général délégué de CIS. Le Conseil d’Administration du spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, on shore et offshore a pris acte de cette volonté et a accepté ce départ qui, d’accord commun, interviendra vendredi.La recherche d'un nouveau directeur général délégué est d'ores et déjà initiée et, dans l'intervalle, des dispositions internes sont prises pour qu'il n'y ait aucune interruption ni de retard dans l'exécution des process et des actions en cours.