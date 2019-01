CIS : gagne +2%, un analyste passe à l'achat

16/01/2019 | 17:35

Le titre gagne près de 2% à la Bourse de Paris après le relèvement de recommandation de Portzamparc. Le bureau d'analyses est désormais d'avis d'acheter (et non plus de conserver) l'action, le groupe spécialisé dans la gestion de bases vie en milieux difficiles. Alors que le titre a perdu pratiquement la moitié de sa valeur en six mois, 'un rebond (est) à anticiper', indique une note du bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes. L'objectif de cours de 11,2 euros augure d'une hausse de l'ordre de 20%.



Certes, Portzamparc s'attend à ce que les ventes du 4e trimestre 2018, attendues le 23 janvier, restent ternes en raison notamment des effets de 'la perte d'un important contrat en Algérie'. Sur l'ensemble de l'année, un CA de 226,2 millions d'euros est anticipé, soit des baisses respectives de 10% en données publiées et de 2% à chiffres comparables.



Mais le spécialiste du 'catering' a connu un second semestre de 2018 'très dynamique commercialement' : au 3e trimestre, CIS a signé pas moins de 31 contrats dans 14 pays pour un total de 243 millions de dollars. Et d'autres affaires ont été annoncées en novembre en Algérie, en Arabie saoudite, en Russie... Bref, Portzamparc attend en 2019 le retour d'une croissance organique de 5,6%, ainsi qu'une amélioration de la marge opérationnelle de 40 points de base, à 5,9%, niveau normatif des dix dernières années.



'Si certains points de vigilance perdurent, le cours actuel nous apparaît comme un point d'entrée attractif pour profiter d'une amélioration progressive du newsflow', termine une note.



