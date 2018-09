CIS : net repli du résultat opérationnel au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre, CIS a enregistré un résultat net part du groupe en progression de 30,3% à 2,4 millions d’euros, mais un résultat opérationnel en repli 14,2% à 5,4 millions d’euros. Ce dernier a représenté 4,6% du chiffre d’affaires contre 4,8%, un an plus tôt. Déjà publiés, les revenus du spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, on shore et offshore ont reculé de 10,8% à 115,30 millions d’euros. A taux de change constant, ils sont en progression de 1,3%.Evoquant ses perspectives, CIS explique que le contexte d'instabilité géopolitique et de tensions commerciales influence fortement les prix des matières premières et de l'énergie. Les investissements dans les activités pétrole, gaz et mines ont vu ainsi leur reprise différée mais le groupe répond à des consultations majeures qui devraient permettre de relancer l'activité à compter de l'exercice 2019.Le spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, on shore et offshore poursuit par ailleurs les démarches engagées afin de réaliser une ou plusieurs acquisitions ciblées.Enfin, CIS continue le déploiement progressif de son plan stratégique ARISE sur ses principales filiales afin d'améliorer la performance opérationnelle du groupe.