CIS : se renforce au Brésil dans l'offshore

Le Groupe CIS a décidé de consolider son positionnement au Brésil avec l’acquisition de 100% du capital des sociétés Alternativa et Beta (A&B). Créées en 2006 et 2017, A&B sont deux sociétés soeurs brésiliennes spécialisées dans les prestations de services sur le marché offshore au Brésil. Au titre de l’exercice 2018, le groupement A&B a réalisé un chiffre d’affaires pro forma de l’ordre de 14 millions de dollars et détient un carnet de commandes de nouveaux contrats évalué à près de 75 millions de dollars.Cette opération relutive est réalisée à 25% en numéraire et financée à 75% par endettement bancaire. A&B devraient être intégrées dans les comptes consolidés du Groupe à compter du mois de mai 2019.Avec cette opération, CIS conforte sa position dans l'offshore au Brésil avec plus de 20% de parts de marché (contre 15,6% en 2018) malgré le non renouvellement de certains de ses contrats avec Petrobras.Régis Arnoux, Président Directeur Général de CIS déclare : " Cette croissance externe nous permet de prendre une nouvelle dimension sur cette région à fort potentiel. Avec les synergies évidentes découlant du nouveau périmètre, nous pourrons offrir à nos clients des prestations de services de grande qualité et compétitives pour générer une croissance durable ".