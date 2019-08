Catering International Services : 07/08/2019 - Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019

Cette progression illustre les premiers bénéfices de la stratégie commerciale mise en œuvre avec la montée en puissance des zones Eurasie et Afrique Subsaharienne ainsi que de l'ouverture de deux nouveaux pays d'opérations : le Malawi et le Sénégal.

Le second trimestre bénéficie de l'intégration des sociétés brésiliennes Alternativa et Beta dans les comptes consolidés à compter du mois de mai pour un CA de 2,8 M€ et d'un contrat ponctuel en Eurasie représentant près de 3,0 M€.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique

Afrique subsaharienne Afrique subsaharienne 25% 25% Afrique du Nord 28% Afrique du Nord S1 2018 25% S1 2019 Eurasie Eurasie Moyen-Orient 24% Moyen-Orient 30% 6% Amériques 4% Amériques

17% 16%

Perspectives

Au regard du niveau d'activité enregistré sur le semestre, CIS confirme toute sa confiance pour la poursuite d'une croissance soutenue sur l'ensemble de l'exercice 2019.

À propos de CIS

Le Groupe CIS accompagne les acteurs majeurs des secteurs des hydrocarbures, des mines, de la construction et de la défense à chaque étape de leurs projets, dans des environnements urbains, industriels, offshore ou onshore les plus isolés. Intégrateur de services, CIS a développé une gamme complète de services (restauration, hôtellerie, facility management et services supports) pour apporter tout le confort et la sécurité aux résidents et contribuer à la performance de ses clients, dans la gestion quotidienne de leurs sites.

Présent dans 20 pays et sur plus de 200 sites opérationnels, CIS emploie aujourd'hui plus de 11 000 collaborateurs dans le monde et est très engagé dans le développement économique, social et communautaire des populations et des pays dans lesquels il intervient.

Prochain communiqué le 20/09/2019 avant bourse : Résultats du 1er semestre 2019