Catering International Services : 30/06/2020 - Bilan Semestriel GD au 30.06.2020

Société anonyme au capital de 1 608 208 euros

Siège social : 40 c, avenue de Hambourg 13 008 Marseille 384 621 215 R.C.S. MARSEILLE

Marseille, le 1er juillet 2020

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC

LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 55 400

- Solde en espèce du compte de liquidité : 79 060 €

Au cours du 1e semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 96 458 titres 1 020 620 € 1 221 transactions VENTE 90 770 titres 935 553 € 960 transactions

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 49 712

- Solde en espèce du compte de liquidité : 164 127 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité avec la Société de Bourse Gilbert Dupont, le 17 novembre 2006, les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d'actions : 2 595

- Solde en espèce du compte de liquidité : 141 385 €

À propos de CIS

Depuis 1992, le Groupe CIS accompagne les acteurs majeurs des secteurs des hydrocarbures, des mines, de la construction et des forces armées à chaque étape de leurs projets, dans des environnements offshore et onshore les plus isolés. Intégrateur de services, CIS a développé une gamme complète de services et de solutions clés en main, pour apporter bien-être et convivialité aux résidents de nos bases-vie et permettre ainsi à ses clients de pouvoir se concentrer sur leurs activités spécifiques.

Présent dans 20 pays et sur près de 230 sites opérationnels, CIS emploie aujourd'hui plus de 12 000 collaborateurs dans le monde et est très engagé dans le développement économique, social et communautaire des populations et des pays dans lesquels il intervient.

ANNEXE S1 2020

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 1 221 96 458 1 020 620,43 960 90 770 935 553,00 02/01/2020 0 224 3015,85 0 1002 13635,62 03/01/2020 19 1656 21977,77 7 653 8713,11 06/01/2020 2 99 1306,8 8 1354 18219,02 07/01/2020 4 250 3352,5 17 1617 22058,47 08/01/2020 10 709 9497,91 3 372 4993,39 09/01/2020 9 385 5103,41 7 729 9724,57 10/01/2020 8 342 4544,26 1 250 3337,5 13/01/2020 3 470 6235,26 2 250 3337,5 14/01/2020 7 493 6500,94 6 1372 18099,29 15/01/2020 1 200 2640 2 250 3312,5 16/01/2020 8 836 10957,54 4 414 5457,97 17/01/2020 9 680 8876,45 2 42 552,3 20/01/2020 14 1679 21813,06 8 1352 17701,74 21/01/2020 6 827 10701,46 0 0 0 22/01/2020 20 1605 20627,94 1 500 6425 23/01/2020 22 2750 35323,75 2 550 7107,49 24/01/2020 2 409 5357 34 3611 47601,65 27/01/2020 13 1365 17865,12 15 2485 32182,74 28/01/2020 8 634 8409,38 8 1116 14805,3 29/01/2020 6 1067 14179,68 3 241 3217,35 30/01/2020 26 2111 27408,38 0 0 0 31/01/2020 22 1192 15242,34 3 113 1450,25 03/02/2020 12 1129 14366,98 7 1244 15998,59 04/02/2020 17 2162 27017,87 5 1045 13025,3 05/02/2020 7 488 6038,8 10 1375 17228,48 06/02/2020 8 613 7805,21 7 607 7791,09 07/02/2020 6 929 11871,13 8 929 11928,92 10/02/2020 2 113 1446,4 8 911 11794,99 11/02/2020 10 792 10229,39 0 0 0 12/02/2020 10 813 10505,91 2 47 611 13/02/2020 4 431 5555,89 4 408 5281,23 14/02/2020 6 500 6425 5 604 7761,4 17/02/2020 9 377 4840,6 4 256 3315,2 18/02/2020 15 828 10581,18 4 359 4607,69 19/02/2020 19 1906 24335,43 5 452 5815,43 20/02/2020 11 1018 12855,51 5 1200 15162,24 21/02/2020 7 711 9019,18 2 185 2350,91 24/02/2020 16 1592 19850,17 6 906 11377,82 25/02/2020 22 1507 17788,48 1 101 1206,95 26/02/2020 16 725 8293,93 6 596 6824,86 27/02/2020 16 1137 12746 6 516 5882,55 28/02/2020 19 1232 12797,52 0 0 0 02/03/2020 15 861 8569,79 11 652 6403,49 03/03/2020 3 103 1086,6 22 2472 25965,64 04/03/2020 9 1039 10859,84 0 0 0 05/03/2020 9 1133 12002,1 7 1302 13923,85 06/03/2020 14 1690 18001,54 1 300 3150 09/03/2020 28 1218 11984,88 8 1085 11226,5 10/03/2020 8 283 2643,5 9 189 1779,55 11/03/2020 9 373 3433,5 5 80 758,4 12/03/2020 7 520 4513,7 8 505 4204,02 13/03/2020 7 251 2002,9 7 276 2260,41 16/03/2020 11 443 2573,52 14 453 2857,25 17/03/2020 13 485 2997,59 14 381 2489,95