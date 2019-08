Catering International Services : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CIS a réalisé mercredi soir son point d’activité au titre du premier semestre 2019. Ainsi, le spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes affiche un chiffre d’affaires de 124,3 millions d’euros sur la période, en hausse de 7,7% sur un an. Hors l’impact du non-renouvellement d’un contrat en Algérie intervenu en 2018 (12 millions d’euros sur l’ensemble du 1er semestre 2018), l’activité aurait même été en croissance de plus de 20%, précise CIS.Après un premier trimestre stable, l'activité du second trimestre ressort en hausse de 15,6% à 67,3 millions d'euros, mettant en évidence une croissance séquentielle de 18%." Le second trimestre bénéficie de l'intégration des sociétés brésiliennes Alternativa et Beta dans les comptes consolidés à compter du mois de mai pour un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros et d'un contrat ponctuel en Eurasie représentant près de 3 millions d'euros ", explique le groupe.CIS met en avant les premiers bénéfices de la stratégie commerciale mise en œuvre avec la montée en puissance des zones Eurasie et Afrique Subsaharienne ainsi que de l'ouverture de deux nouveaux pays d'opérations : le Malawi et le Sénégal.Au regard du niveau d'activité enregistré sur le semestre, CIS confirme " toute sa confiance pour la poursuite d'une croissance soutenue sur l'ensemble de l'exercice 2019 ".