Catering International Services : CIS Tchad fait don de livres scolaires pour l'orphelinat « Dieu Bénit »

Dans le cadre du programme de Développement durable lancé par CIS Tchad, le Directeur pays et QHSE manager Tchad accompagnés de la Communication manager CIS Groupe ont fait don de livres scolaires à l'orphelinat « Dieu Bénit ». Situé à N'Djaména,

l'orphelinat accueille en journée une centaine d'enfants à l'école, et une quarantaine d'enfants y vivent de manière permanente. Au total, 60 livres, du CP au CM2 ont été distribués. Une nouvelle belle action qui permettra à ces enfants de suivre le programme scolaire de manière plus structurée.

' Chez CIS nous sommes très heureux de pouvoir particper à l'appanouissement des enfants au Tchad et nous continuerons' Directeur de Pays Tchad

Selon l'Organisation des Nations Unies 'réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion'. Améliorer le bien-être des peuples continue d'être l'une des priorités de l'ONU. Au fil des ans, les États Membres ont progressivement admis que le développement durable - un développement apte à promouvoir la prospérité et les opportunités économiques, un plus grand bien-être social et la protection de l'environnement - est le meilleur moyen d'améliorer la vie des populations sur la terre.

Promouvoir les communautés proches de ses sites d'opérations fait partie de la politique de développement durable du Groupe CIS.