Catering International Services : Notre filiale algérienne CIEPTAL, leader du catering en Algérie, lance son site Internet

Notre filiale algérienne CIEPTAL, leader du catering en Algérie, lance son site Internet

CIEPTAL est spécialisée dans la restauration et la gestion de bases-vie pour les secteurs du pétrole, du gaz et des collectivités.

Protéger les hommes et garantir la continuité des activités, réduire les coûts pour gagner en compétitivité et privilégier l'interlocuteur unique pour des solutions sur-mesure sont les engagements de CIEPTAL envers ses clients.

Autour de son cœur de métier, la restauration et l'hôtellerie, CIEPTAL a développé une gamme complète de services intégrés, pour apporter tout le confort et la sécurité aux résidents, et contribuer à la performance de ses clients, dans la gestion quotidienne de leurs sites.

CIEPTAL compte plus de 60 clients sur plus de 80 sites d'opération. CIEPTAL emploie 4500 salariés et possède la triple certification ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

CIEPTAL s'est doté d'un site internet responsive design afin que tous les internautes qui souhaitent consulter son site depuis leur mobile, leur tablette ou ordinateur puissent le faire d'où qu'ils soient.

Vous pourrez ainsi retrouver les éléments suivants :

Présentation CIEPTAL,

Vision du Directeur Général,

Chiffres clés,

Equipe,

Expertise,

Engagements,

Certifications,

Formations,

Politique de ressources humaines,

Offres d'emplois.

Arezki MAZRI, Directeur Général CIEPTAL

« C'est avec un immense plaisir que je vous annonce le lancement de notre nouveau site web qui représente une phase importante de notre objectif visant à devenir l'opérateur de référence de la restauration et des services intégrés en Algérie, sur les marchés pétroliers, gaziers et des infrastructures. »