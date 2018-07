CATERPILLAR : de nouveau plus optimiste sur ses perspectives 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Caterpillar a relevé ses objectifs 2018 après avoir réalisé des profits bien plus élevés que prévu au deuxième trimestre. Ils avaient déjà été rehaussés lors de la publication des résultats du premier trimestre en avril. Le numéro un mondial des engins de terrassement et de matériel minier vise désormais un bénéfice par action ajusté situé entre 11 et 12 dollars, à comparer avec une fourchette précédente de 10,25 dollars à 11,25 dollars.Au deuxième trimestre, Caterpillar a enregistré un bénéfice net de 2,82 dollars par action, contre 1,35 dollar par action un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 2,97 dollars, dépassant le consensus Reuters s'élevant à 2,73. Son chiffre d'affaires a bondi de 24% à 14 milliards de dollars, surpassant là aussi les attentes du marché à 13,88 milliards.