CATERPILLAR : maintient ses perspectives pour 2018

Caterpillar a affiché un chiffre d'affaires de 13,5 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre 11,4 milliards au troisième trimestre 2017, soit une hausse de 18 %. Le bénéfice net par action s'est établi à 2,88 dollars. Il était de 1,77 dollar un an plus tôt.Concernant ses perspectives, le groupe maintient la fourchette des perspectives ajustées de bénéfice par action de 11,00 à 12,00 dollars, en précisant que ces dernières "excluent les frais de restructuration d'environ 400 millions de dollars et l'économie d'impôts nette.".Caterpillar ajoute que la plupart des marchés finaux continuent de s'améliorer. Par ailleurs, les taux de commandes et le carnet de commandes restent sains selon le groupe.