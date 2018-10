Caterpillar : Les prévisions de Caterpillar déçoivent, le titre chute

L'action Caterpillar perdait environ 8% dans les premiers échanges à Wall Street, pesant sur le Dow Jones, lui-même en recul de plus de 1%. Cette baisse porte sa chute à plus de 30% depuis fin janvier sur fond de tensions commerciales internationales, auxquelles le groupe de Deerfield (Illinois) est particulièrement sensible.

Le numéro un mondial des engins de chantier a confirmé une prévision de bénéfice ajusté par action en 2018 comprise entre 11 et 12 dollars (9,60 et 10,50 euros) alors que les investisseurs s'attendaient à une révision à la hausse.

Autre grand groupe industriel américain, 3M, a quant à lui réduit sa prévision de bénéfice par action sur l'ensemble de l'exercice, en raison notamment de l'impact négatif des taux de change. L'action reculait de 6,3%.

A eux deux, les titres Caterpillar et 3M expliquent pour près de moitié la baisse d'environ 300 points du Dow Jones.

"Les gens espéraient qu'ils resserreraient au moins la fourchette (de prévision de bénéfice), à défaut de l'augmenter un peu", a déclaré Stephen Volkmann, analyste de Jefferies, au sujet de Caterpillar. "De toute évidence, aucune de ces choses ne s'est produite. Compte tenu des solides résultats trimestriels de CAT jusqu'à présent, c'est un peu décevant."

Au troisième trimestre, Caterpillar a dégagé un bénéfice ajusté de 2,86 dollars par action, contre 1,95 dollar il y a un an et 2,85 dollars attendus par les analystes financiers, selon Refinitiv.

Le bénéfice net est ressorti à 2,88 dollars par action contre 1,77 dollar il y a un an.

Caterpillar a relevé deux fois sa prévision de bénéfice annuel depuis le début de l'année, misant sur une économie mondiale qui pourrait connaître sa plus forte croissance depuis 2011.

Le groupe a par ailleurs fait état d'une hausse de certains coûts, notamment de l'acier, qu'il attribue en partie aux tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

A la fin du troisième trimestre, son carnet de commandes représentait 17,3 milliards de dollars, soit 400 millions de moins que trois mois plus tôt.

(Rajesh Kumar Singh, Claude Chendjou et Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Bertrand Boucey)