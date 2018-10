Caterpillar : bat de peu le consensus au 3e trimestre

23/10/2018 | 13:58

Caterpillar publie un BPA ajusté en hausse de près de 47% à 2,86 dollars pour son troisième trimestre, là où les analystes anticipaient en moyenne un cent de moins, et confirme sa fourchette cible pour l'ensemble de 2018 allant de 11 à 12 dollars.



Le géant des équipements de chantier a vu ses revenus augmenter de 18% à 13,5 milliards de dollars, soulignant que 'la plupart des marchés finaux continuent de s'améliorer' et que 'les commandes demeurent vigoureuses'.



'Au quatrième trimestre, les réalisations de prix, l'excellence opérationnelle et la discipline de coûts devraient plus que compenser des coûts de matériaux et de fret plus élevés, y compris les droits de douanes', estime-t-il.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.