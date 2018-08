Caterpillar : les ventes au détail encore solides

14/08/2018 | 16:05

Caterpillar a fait état, hier, d'une hausse de 24% de ses ventes au détail mondiales d'engins pour les trois mois précédant le 30 juillet.



Selon Caterpillar, ce sont les ventes de machines en Asie et Pacifique qui ont connu la plus forte hausse, avec un bond de 30% par rapport à l'année dernière.



Les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 27% pour la période de trois mois se terminant en juillet, grâce à une croissance de 24% dans l'industrie pétrolière et gazière.



Rappelons que Caterpillar a publié des résultats du deuxième trimestre meilleurs que prévu le mois dernier. Il a par ailleurs revu à la hausse ses objectifs financiers pour l'exercice.



L'entreprise a également autorisé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 milliards de dollars.





