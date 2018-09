Caterpillar : les ventes bien orientées en août

14/09/2018 | 17:02

Les ventes de machines Caterpillar, par le biais de concessionnaires, ont bondi dans toutes les régions et presque toutes les activités en août, en particulier grâce à la forte demande en Amérique du Nord, a annoncé Caterpillar ce jour.



Ainsi, les ventes au détail déclarées par les concessionnaires Caterpillar ont augmenté de 23% en glissement annuel en août. La croissance a notamment été stimulée par un bond de 29% en Amérique du Nord et par une hausse de 28% dans la région Asie/Pacifique.



Secteur par secteur, c'est pour le pétrole et le gaz que la demande de machinerie a été la plus forte (+36%). La demande d'équipements industriels a en revanche chuté de 9% le mois dernier.





