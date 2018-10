Caterpillar prudent, le titre plonge à Wall Street

New York (awp/afp) - Caterpillar a maintenu mardi inchangée sa prévision annuelle malgré un carnet de commandes "assaini" et un gros bénéfice trimestriel, une prudence qui provoquait la chute du titre à Wall Street, inquiète des dégâts des taxes douanières et de la hausse des prix des matières premières.

L'action du fabricant d'engins de chantier et de construction dévissait de 6,22% à 120,70 dollars vers 12H10 GMT.

Caterpillar anticipe toujours un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, compris entre 11 et 12 dollars. Les analystes financiers tablent, eux, sur 12,95 dollars.

Le groupe américain prévient que cette prévision ne prend pas en compte la probabilité qu'il paie moins d'impôts qu'en 2017, des coûts de restructuration évalués à 400 millions de dollars, une charge éventuellement liée aux retraites et autres avantages de ses salariés. Au troisième trimestre, Caterpillar a dû provisionner 1 milliard de dollars lié aux pensions.

L'entreprise assure pourtant avoir observé une "amélioration" des conditions dans la plupart des marchés où elle est présente.

Elle ajoute que "le rythme et le carnet des commandes restent assainis. Au quatrième trimestre, une hausse des prix et une maîtrise des coûts devraient plus que neutraliser la hausse des coûts des matières premières (et) les coûts liés au fret, dont les tarifs douaniers".

Les cours de l'acier ont augmenté suite à la décision en mars de l'administration Trump d'imposer des taxes supplémentaires de 25% sur les importations chinoises, étendues en juin à l'acier européen, canadien et mexicain. Ces pays ont à leur tour riposté en prenant des mesures similaires.

Caterpillar, présent sur quasiment tous les continents, est un des baromètres de la santé de l'économie mondiale, ce qui rend la société, ainsi que les autres multinationales du secteur industriel, vulnérables aux mesures protectionnistes et à tout spectre de guerre commerciale.

Au troisième trimestre, le groupe a dépassé les attentes aussi bien en terme de profits que de revenus.

Il a dégagé un bénéfice net de 1,73 milliard de dollars, en hausse de 63% sur un an, ce qui s'est traduit par un bénéfice par action de 2,88 dollars, contre 2,85 dollars anticipés. C'est "le meilleur bénéfice par action trimestriel de notre histoire", a tenu à souligner Caterpillar.

Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 18,4%, à 13,51 milliards de dollars, meilleur que les 13,29 milliards anticipés.

afp/rp