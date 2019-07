CATERPILLAR : un deuxième trimestre sous les attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Caterpillar est attendu en baisse après avoir dévoilé des résultats plus faibles que prévu au titre de son deuxième trimestre et indiqué que les bénéfices de l'année entière se situeraient dans le bas de la fourchette de prévisions. Ainsi, sur les trois derniers mois, le numéro un mondial des engins de chantier a dégagé un bénéfice par action ajusté de 2,83 dollars, comparativement à 2,82 dollars un an plus tôt. Il ressort bien en deçà du consensus de 3,11 dollars. Pour sa part, le chiffre d'affaires a progressé de 3 % et atteint 14,4 milliards de dollars, en ligne avec les attentes.Concernant ses perspectives pour 2019, Caterpillar a déclaré maintenir ses prévisions de bénéfices dans la fourchette de 12,06 à 13,06 dollars par action, mais que le résultat final se situera probablement à l'extrémité inférieure de cette fourchette. Par ailleurs, le groupe anticipe toujours une modeste croissance des ventes sur l'exercice.