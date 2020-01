Division de l'action Cat Haussier Cours d'entrée : 131.23 | Objectif : 140 Je suis l'action Caterpillar depuis 40 ans et je peux affirmer que l'action à toujours progressé on se trouve aujourd'hui dans une situation ou Caterpillar pourrais décider de diviser l'action par deux, j'ai connus cette situation 5 fois, cela veut dire qu’à chaque fois après avoir été divisée l’action reviens au court actuel (131$) faite le calcul !!! À cela le dividende a progressé et est aujourd’hui à 0.78$ par action et payé chaque trimestre.



http://www.caterpillar.com/fr/investors/stock-information/dividend-history.html

