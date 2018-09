Cathay Pacific Airways : Après les Philippines, le typhon Mangkhut s'approche de la Chine

HONG KONG, 16 septembre (Reuters) - Le typhon Mangkhut s'approchait de Hong Kong et des côtes chinoises dimanche après avoir déferlé sur les Philippines où il a fait sept morts selon un nouveau bilan.

Ce "super typhon" est considéré comme le cyclone tropical le plus puissant de la région cette année, avec des vents soufflant à plus de 200 km/h. Il équivaut à un "ouragan intense" de catégorie 5, le maximum, dans l'Atlantique.

Aux Philippines, six personnes ont péri dans des glissements de terrain et quatre sont portées disparues et un corps a été découvert dans un cours d'eau à Manille.

Mangkhut, le nom thaïlandais du mangoustan, un fruit de l'Asie du Sud-Est, devait passer à environ 100 kilomètres au sud de Hong Kong et se diriger vers l'ouest en direction du littoral chinois de la province de Canton.

Selon les dernières prévisions, Mangkhut sera le plus proche du delta de la rivière des Perles vers midi (02h00 GMT), a annoncé l'Observatoire de Hong Kong.

Des dizaines de milliers de passagers se sont retrouvés bloqués dimanche à l'aéroport international de la ville, a indiqué l'autorité aéroportuaire. Les compagnies aériennes, dont la compagnie phare de la ville, Cathay Pacific, ont déjà annulé de nombreux vols.

L'année dernière, la région a été frappée par l'une des plus fortes tempêtes de ces dernières années, le typhon Hato. A Macao, Hato a fait neuf morts et causé des dégâts considérables. Les autorités ont été critiquées pour avoir sous-estimé la force de la tempête.

Macao a joué la prudence cette fois-ci. Les autorités ont annoncé la fermeture des casinos samedi soir tandis que l'Armée populaire de libération (APL, l'armée chinoise) était en alerte, prête à fournir son aide, le cas échéant.

Les autorités chinoises ont ordonné le retour au port d'environ 6.000 bateaux et ont évacué plusieurs milliers de personnes travaillant sur des plates-formes pétrolières en mer, a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Le typhon devrait toucher terrer dimanche soir dans les environs du port de Zhanjiang, dans l'ouest de la province de Canton.

(James Pomfret, Anne-Marie Roantree et Farah Master; Danielle Rouquié pour le service français)