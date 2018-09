Cathay Pacific Airways : Le typhon Mangkhut frappe la Chine après les Philippines

* Le "super typhon" se renforce en direction de Hong Kong

* Aux Philippines, des glissements de terrain meurtriers

* Vents avec des pointes de plus de 200 kilomètres à l'heure

* La plupart des vols annulés à l'aéroport de Hong Kong (Actualisé avec arrivée en Chine, précisions, témoignage)

par James Pomfret et Enrico Dela Cruz

HONG KONG/MANILLE, 16 septembre (Reuters) - Le typhon Mangkhut a frappé dimanche de plein fouet la province chinoise de Canton, la plus peuplée du pays, après avoir effleuré Hong Kong et Macao et fait au moins 29 morts aux Philippines, principalement dans des glissements de terrain.

Ce "super typhon" est considéré comme le cyclone tropical le plus puissant de la région cette année, avec des rafales soufflant à plus de 200 km/h. Il équivaut à un "ouragan intense" de catégorie 5, le maximum, dans l'Atlantique.

Aux Philippines, 29 personnes ont trouvé la mort dans des glissements de terrain, a annoncé le coordinateur et conseiller de la présidence Francis Tolentino. "Les glissements de terrain ont eu lieu alors que des habitants rentraient chez eux", a-t-il déclaré à la radio DZMM. Il a souligné que 5,7 millions de Philippins avaient été affectés par le typhon.

Mangkhut, le nom thaïlandais du mangoustan, un fruit de l'Asie du Sud-Est, a ensuite poursuivi sa route en mer de Chine. Il est passé à environ 100 kilomètres au sud de Hong Kong avant de virer vers l'ouest en direction du littoral de la province chinoise de Canton.

A Hong Kong, où l'alerte maximale avait été décrétée, les rafales de vents faisaient trembler les vitres des gratte-ciels et d'énormes vagues s'écrasaient sur la côte.

Des habitants ont été évacués des zones proches de l'océan où le niveau de la mer pouvant monter de 3,5 mètres.

"C'est le pire ouragan que j'ai jamais vu", a déclaré à Reuters un habitant, Martin Wong. "Je n'avais jamais vu jusqu'à présent de routes inondées ni les fenêtres trembler comme cela."

AÉROPORT DE SHENZHEN FERMÉ

A l'aéroport de Hong Kong, la plupart des vols ont été annulés.

L'année dernière, la région a été frappée par l'une des plus fortes tempêtes de ces dernières années, le typhon Hato. A Macao, Hato avait fait neuf morts et causé des dégâts considérables. Les autorités ont été critiquées pour leur impréparation.

Macao a joué la prudence cette fois-ci. Les autorités ont annoncé la fermeture des casinos samedi soir tandis que l'Armée populaire de libération (APL, l'armée chinoise) était en alerte, prête à fournir son aide, le cas échéant.

Les autorités chinoises ont ordonné le retour au port d'environ 6.000 bateaux et ont évacué plusieurs milliers de personnes travaillant sur des plates-formes pétrolières en mer, a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Mangkhut, surnommé le "Roi des tempêtes" par les médias chinois, a touché terre vers 17h00 (09h00 GMT) dimanche sur le continent au niveau de la ville de Haiyan, dans la province de Guangdong (Canton).

Les ports, les raffineries de pétrole et les installations industrielles de toute la province ont été fermés. Les exploitants de réseau ont également réduit le débit électrique par précaution dans certains secteurs.

La tempête a suscité des inquiétudes concernant la production de sucre. La région produit environ un million de tonnes, soit un dixième de la production nationale.

L'aéroport de Shenzhen est fermé depuis minuit et ne rouvrira que lundi matin à 08h00 (24h00 GMT). A Canton, les vols entre dimanche midi et lundi 08h00 ont été annulés.

(Avec Manolo Serapio et Martin Petty à Manille et Ryan Woo et Meng Meng à Pékin; Danielle Rouquié et Tangi Salaün pour le service français)