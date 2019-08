Cathay se redresse bien mais avertit de l'impact des manifestations

Hong Kong(awp/afp) - La compagnie hongkongaise Cathay Pacific a confirmé mercredi que ses comptes étaient revenus dans le vert au premier semestre, tout en indiquant que ses réservations commençaient à ressentir les effets de deux mois de crise politique dans l'ex-colonie britannique.

Le groupe a annoncé un bénéfice net de 1,63 milliard de dollars hongkongais (203 millions de francs suisses) lors des six premiers mois de l'année, à comparer avec une perte de 263 millions de HKD au premier semestre 2018.

La compagnie avait amorcé son redressement au deuxième semestre 2018 pour terminer l'année sur un bénéfice net de 2,345 milliards de dollars hongkongais.

Annonçant ces résultats intérimaires, le président de Cathay John Slosar a mis en garde contre l'impact sur l'activité du groupe des manifestations à Hong Kong, mais aussi de la guerre commerciale sino-américaine.

"Les tensions géopolitiques et commerciales devraient continuer d'affecter l'économie mondiale et la demande pour le secteur aérien de passagers et fret", a-t-il dit.

"Les manifestations à Hong Kong ont réduit le trafic de passagers à destination de Hong Kong en juillet et impactent négativement les réservations."

En dépit de ces incertitudes conjoncturelles, M. Slosar est convaincu de faire encore mieux que l'année dernière au second semestre.

Lundi, une grève générale s'est traduite par l'annulation de plus de 160 vols sur l'aéroport de la ville, dont beaucoup étaient des vols de Cathay.

Certains experts disent que la mobilisation en cours, qui constitue la plus grave crise politique à Hong Kong depuis sa rétrocession en 1997, pourrait nuire à l'activité économique de la ville, qui vient d'enchaîner deux trimestres de moindre croissance.

Ils avertissent en outre sur un impact potentiellement négatif sur la confiance des entreprises.

Mercredi, M. Slosar a affirmé que la compagnie continuerait de réaliser "des investissements importants pour renforcer la position de Hong Kong en tant que premier hub aéroportuaire international d'Asie".

"Cathay Pacific est la compagnie de Hong Kong depuis plus de sept décennies et nous demeurons résolument engagés en faveur de cette merveilleuse ville."

Victime de la concurrence exacerbée de compagnies rivales et de la hausse de ses coûts de kérosène, Cathay avait en 2017 terminé dans le rouge pour la seconde année consécutive. Sa perte annuelle nette de 2016 avait été sa première en huit ans.

Cathay s'était fait damer le pion par des compagnies comme China Eastern ou China Southern Airlines sur des liaisons directes entre la Chine continentale et l'Europe ou les Etats-Unis.

Des low-cost comme Spring Airlines s'étaient parallèlement mises sur le créneau des liaisons régionales au détriment de la compagnie basée à Hong Kong.

Cathay souffre aussi de la concurrence des compagnies du Golfe, qui étendent leurs activités en Asie avec une offre plus luxueuse.

afp/ck