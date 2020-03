25/03/2020 : Forte hausse des résultats 2019

Parallèlement, en tant qu'acteur clé de l'économie réunionnaise nous proposons des mesures concrètes afin de pondérer l'impact économique de la crise sanitaire auprès de nos parties prenantes et locataires professionnels les plus affectés », déclare Eric Wuillai, Président-Directeurgénéral de CBo Territoria.

Cette dynamique devrait se maintenir en 2020 sous réserve des impacts de la crise sanitaire et de ses répercussions économiques. Néanmoins, notre bilan solide, avec une trésorerie de 28,7 M€ et une LTV ramenée à 45,4%, ainsi que notre carnet de commande ferme de plus de 62 M€, doivent nous permettre de faire face avec confiance à cette période troublée.

233,9 M€ (- 1,1%, leur taux d'occupation progresse de 3 points à 98% et leur taux de rendement brut droits compris reste stable à 7,2%. Les commerces constituent 53% de ces Immeubles de Rendement bâtis (+ 1 point vs 2018).

Au 31 décembre 2019, le bilan fait ressortir une hausse de la trésorerie de 21,1 M€ à 43,0 M€ contre 21,9 M€ fin 2018, et un endettement en recul de 20,2 M€ à 250,1 M€. Après remboursement de l'OCEANE le 2 janvier 2020, la trésorerie ressort à 28,7 M€ (+ 31,0% par rapport à fin 2018) et l'endettement recule de 39,4 M€ à 231,2 M€.

En 2019, l'activité de Foncière présente un revenu locatif net de 19,5 M€, soit + 5,0% et l'activité de Promotion immobilière affiche une marge en hausse de 68% à 12,4 M€ avec un taux de marge de 14,8% contre 11,4% en 2018. Cette progression est liée à une forte contribution des ventes de terrains à bâtir et à la mise en chantier du Leroy Merlin (Retail Park du Port).

L'activité de Promotion immobilière entre dans un pic d'activité avec un chiffre d'affaires en croissance de 39,9% à 84,0 M€. Cette dynamique est portée par l'immobilier entreprise (27,7 M€, + 138,7%) avec le Retail Park du Port et par l'essor des ventes des terrains à bâtir Habitat et Entreprise (20,8 M€, + 88,1%) qui connaissent un grand succès.

Actif Net Réévalué de 5,96€/action (stable) et de 5,79€/action dilué (+ 4,8%)

Au 31 décembre 2019, l'ANR ressort en hausse de + 1,6% sur 12 mois à 202,0 M€, soit 6,09€/action et 5,62€/action dilué. Après remboursement de l'OCEANE le 2 janvier 2020, l'ANR atteint 206,6 M€, en progression de + 3,9% par rapport au 31 décembre 2018, soit 5,96€/action et 5,79€/action dilué.

La décote du titre, sur la base cours de bourse moyen entre le 2 et 23 mars 2020, atteint 43% par rapport à l'ANR par action après remboursement de l'OCEANE.

Proposition d'un dividende de 0,23€/action (+ 4,6%/2018) avec option du paiement en actions

Fort de la qualité de ses résultats 2019, CBo Territoria proposera à l'Assemblée Générale du 3 juin 2020, le versement d'un dividende de 0,23€ par action (vs 0,22 € en 2018, soit + 4,6%).

Ce dividende représente un taux de rendement supérieur à 6,0% par rapport au cours de bourse moyen entre le 2 et 23 mars 2020, soit 3,39€.

L'option du paiement du dividende en actions sera offerte aux actionnaires. Comme la réglementation le prévoit, le prix de souscription des actions nouvelles pour ceux qui auront choisi cette option sera communiqué lors de l'Assemblée Générale.

Perspectives 2020/2021 : confiance malgré un contexte perturbé

Fort d'un bilan solide et d'un business model résilient, CBo Territoria entend poursuivre sa stratégie de Fonciarisation avec le développement de nouveaux Immeubles de Rendement Entreprise et la cession de logements intermédiaires.

Pour son exercice 2020, le Groupe anticipait un niveau d'activité soutenu grâce à un carnet de commande à fin 2019 de plus de 62 M€ dont la pleine concrétisation dépendra des impacts de la crise sanitaire.

En tant qu'acteur majeur de l'économie réunionnaise, CBo Territoria est mobilisé sur la crise du Coronavirus à La Réunion et sur ses impacts. Pour ses équipes, la société a mis en place le travail à distance. Avec ses locataires, CBo Territoria entretient un dialogue constant et a proposé des reports d'échéances pour les PME et TPE les plus affectées par la crise. Pour les entreprises de construction qui sont mobilisées sur les différents projets du Groupe, CBo Territoria travaille avec elles au cas par cas, afin de garantir la sécurité des différents intervenants qui est sa priorité, et de permettre à La Réunion de garder à terme un bon niveau d'activité économique et d'emploi.

