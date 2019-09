CBO TERRITORIA : bien orienté dans le sillage des ses résultats semestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CBo Territoria progresse de 1,68% à 3,64 euros sur la place de Paris, dans le sillage de résultats en nette progression au premier semestre 2019. Ainsi, l’opérateur immobilier global actif sur le département français de La Réunion a dévoilé un ANR (Actif net réévalué) de 5,86 euros par action à fin juin 2019, contre 5,78 euros un an plus tôt. De son côté, le résultat net (part du groupe) ressort à 5,3 millions d’euros (+24,8%) et le résultat opérationnel s’inscrit à 11,4 millions d’euros (+13,4%) Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 21,3% à 48,4 millions d’euros.Globalement, CBo Territoria évoque "d'excellentes perspectives portées par un carnet de commande en forte progression en Promotion immobilière ".Le groupe a d'ailleurs relevé son objectif de croissance annuelle de ses revenus locatifs bruts à + 5% contre +4% auparavant.