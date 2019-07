Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CBo Territoria annonce le lancement commercial du Lotissement du Golf, un ensemble de 90 parcelles prêtes à bâtir de 243 à 516 mètres carrés, dont 21 réservées à des acquéreurs éligibles au PTZ (Prêt à Taux Zéro). Les premières livraisons sont prévues en mai 2020. Offrant une vue panoramique sur la baie de Saint-Gilles et son lagon, le lotissement bénéficie de la proximité du prestigieux Golf du Bassin Bleu.En dessous du Lotissement, les terres agricoles détenues et valorisées par CBo Territoria permettent d'assurer aux futurs propriétaires de ces parcelles un environnement préservé. Par ailleurs, les parcelles éligibles au Prêt à Taux Zéro seront prioritairement commercialisées auprès des agriculteurs qui en feront la demande et qui respecteront les critères d'éligibilité.