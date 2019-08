CBO TERRITORIA : relève son objectif de croissance annuelle des loyers bruts

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CBo Territoria a réalisé mercredi soir son point d’activité au titre du premier semestre 2019. Ainsi, l’opérateur immobilier présent sur l’Ile de la Réunion et Mayotte a dévoilé un chiffre d’affaires de 48,4 millions d’euros sur la période, soit une hausse de 21,3% sur un an. Dans le détail, les revenus locatifs bruts s’établissent à 10,7 millions d’euros (+8,5%) et les ventes en promotion immobilière à 35,2 millions d’euros (+25,1%). Compte tenu de ces performances, CBo Territoria a relevé de 1 point, à 5%, son objectif de croissance annuelle des loyers bruts à 21,4 millions d’euros.