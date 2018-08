CBo Territoria : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Suite aux bonnes performances des immeubles de rendement en service de la Foncière au premier semestre 2018 et à l’acquisition fin juin de deux actifs commerciaux en service (Galerie marchande à Saint-Paul et supermarché à Saint-Gilles), CBo Territoria a relevé pour 2018 son objectif de croissance des revenus locatifs à 20 millions d'euros, soit + 6,3% contre + 1,1% initialement annoncé. Sur les six premiers mois de 2018, les revenus du groupe ont augmenté de 25,9% à 40,1 millions d'euros.Dans le détail, les ventes en promotion immobilière ont progressé de 36,8% à 28,3 millions d'euros et les revenus locatifs bruts ont augmenté de 8,7% à 9,9 millions d'euros.