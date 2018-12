CBo Territoria : Inauguration du Centre d’Affaires et d’Etablissements Publics « Kinga » à Mamoudzou

Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 3 décembre 2018, 11h00

Inauguration du Centre d'Affaires et d'Etablissements

Publics « Kinga » à Mamoudzou, Mayotte

1erdéveloppement de CBo Territoria en dehors de La Réunion

Photo CBo Territoria

CBo Territoria inaugure aujourd'hui en présence d'Eric Wuillai, son Président-Directeur général, et Dominique Sorain, Préfet de Mayotte, son Centre d'Affairesetd'Etablissements Publics à Mayotte qui représente le premier développement immobilier réalisé par le Groupe hors de ses fonciers historiques de l'île La Réunion.

Dénommé « Kinga », cet équipement majeur pour le nouveau département français, consacre le savoir-faire de CBo Territoria dans le développement dequartiers d'activités économiques.Il permet de répondre à de nouveaux besoinsimmobiliers professionnels créés par la départementalisation de l'Île de Mayotte. Il est rappelé que le 101èmedépartement français bénéficie depuis le 1erjanvier2014 du statut de Région Ultra Périphérique de l'Union Européenne (RUP) lui permettant d'accéder aux financements européens pour sa nécessaire mise à niveau des droits, services et équipements publics. Un nouveau Plan d'Aide de 1,3 milliard d'Euros accompagnant 53 mesures a par ailleurs été annoncé par l'actuelle ministre des Outre-Mer afin d'assurer le développement du territoiremahorais.

Un nouveau site emblématique de 13 600 m2à Mayotte

Situé à Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte, dans le quartier de Kaweni, premièrezone d'activité, le Centre d'Affaires et d'Etablissements Publics s'étend sur1,2 hectare acquis par CBo Territoria en 2014.

L'équipement, qui a nécessité 35 M€ d'investissements par le Groupe, comprendaujourd'hui 13600 m2de locaux d'activités dont:

•10 100 m2vendus en promotion immobilière ;

•3 500 m2d'actifs gardés en patrimoine par l'activité de Foncière deCBo Territoria.

Dans le cadre de son activité de Promotion immobilière, 6 400 m2de bureaux ont été vendus en 2015 à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Mayotte qui achoisi d'y installer leur siège. En 2016, l'établissement public y a également acquisune crèche de 900 m².

Par ailleurs, 2 600 m2ont été acquis par le SDIS et un centre de dialyse.

Au niveau de son activité de Foncière, CBo Territoria reste propriétaire de 3 500 m2de bureaux. Commercialisés à plus de 80%, ils accueillent notammentl'Agence Régionale de Santé sur 1 700 m2et Pôle Emploi sur 900 m².L'ensembledes surfaces restantes est optionné.

Il est rappelé qu'en octobre 2016, le Groupe a acquis à proximité un actifcommercial de 2 300 m2valorisé à 5,5 M€. Cet équipement accueille un magasinTati avec un bail de 9 ans.

Ainsi, suite à cette inauguration, CBo Territoria détient dans le nouveau département français des immeubles de rendement à hauteur de 14,7M€, soit4% de ses actifs de rendement totaux.

Photo CBo Territoria

Une réalisation exemplaire au niveau environnemental et partenarial

LeCentre d'Affaires et d'Etablissements Publicsréalisé par CBo Territoria bénéficiede toute l'expertise du Groupe dans la réalisation immobilière durable en milieutropical. Grâce à une architecture traversante favorisant la ventilation naturelle, à l'utilisation de l'énergiesolaire et de matériaux protégeant du soleil (vitrage teinté,façades en fibrociment et résille métallique, parois avec doublage isolant…), le site offre une consommationénergétique inférieure de 50% à celle d'un bâtimentclassique.

L'équipement respecte ainsi l'objectif énergétique fixé au maximum à 80 kWhélectrique/m2utile/ an, performance définie par Mayénergie plus, outil propre à Mayotte qui précise les niveaux d'exigences thermiques et énergétiqueslocalement en absence de réglementation.

Parallèlement, la gestion des eaux et des déchets, conjuguée à l'engagement depréserver la flore locale avec des patios de plantations à faible besoin en eau, démontre la volonté de CBo Territoria de faire de ce nouveau quartier d'affairesun nouvel exemple de réalisation à faible impact environnemental.

Enfin, CBo Territoria a habillé une partie des murs extérieurs du rez-de-chaussée du site avec des briques mahoraises, briques de terre compressées, reconnues pour leur qualité isolante. Ce choix a été notamment guidé par la localisation de la production de cette brique traditionnelle créatrice d'emplois dans ledépartement.

Le développement duCentre d'Affaires et d'Etablissements Publicsa été soutenu par une collaboration étroite avec les responsables publics locaux, notamment la Préfecture de Mayotte. Son succès repose aussi sur un partenariat stratégiqueavec l'Agence Régionale de Santé, laCaisse Générale de Sécurité Sociale de Mayotte et la SDIS qui ont choisi le site pour y installer leurs locaux.

«CBo Territoria est particulièrement heureuxd'inaugurersonCentre d'Affaires et d'Etablissements Publicsà Mayotte. Ce nouvel équipement témoigne de la capacitéde notre Groupe à réaliser avec succès des projets d'envergure hors de sonterritoire historique, La Réunion. Cette réussite nous incite à continuer à rester à l'écoute de nouvelles opportunités hors de La Réunion, notamment à Mayotte dontle processus de départementalisation doit continuer à créer de nouveaux besoins immobiliers» déclare Eric Wuillai, Président-Directeur général de CBo Territoria.

A propos de CBo Territoria

Propriétaire d'un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un des acteurs clés du développement immobilier à l'Île de La Réunion et Mayotte, départements français en fortdéveloppement.

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers :

- Aménagement urbain

- Promotion immobilière

- Foncière: développement et acquisition d'actifs patrimoniaux et gestion immobilière

Euronext C, FR0010193979, CBOT

www.cboterritoria.com

Contacts