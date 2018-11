CBo Territoria : Les Senioriales

Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 6 novembre 2018, 11h00

CBo Territoria livre à « Senioriales » (Groupe Pierre & Vacances - Center parcs) la première résidence-services Senior de La Réunion

CBo Territoria annonce la livraison de la première résidence-services « Senioriales »de l'Île de La Réunion.

Située au cœur dela nouvelle ville de Beauséjour, créée par le Groupe à Sainte-Marie à 10 mn de Saint-Denis, chef-lieu du département, la résidence-services a été réalisée en partenariat avec « Senioriales », filiale du Groupe Pierre & Vacances - Center parcs, qui en assurera l'exploitation.

A proximité immédiate des commerces, des services, de la place du marché et du centre médical pluridisciplinaire, la résidence destinée aux jeunes retraités est composée de 34 appartements (21 appartements T2 et 13 appartements T3) et dispose de nombreux équipements collectifs (salon-club de 150 m2, espaced'accueil, terrasse commune…).

Fort du succès de cette première réalisation, la collaboration entre CBo Territoria et « Senioriales » se poursuit au travers dela réalisation d'une seconde tranchede 42 appartements qui seront livrés mi 2019.

Cette première implantation de « Senioriales » dans les DOM répond à une demande grandissante du marché des seniors, population croissante à La Réunion qui doit passer de12% des habitants de l'Îleen 2012 à 21% en 2040, soit 219 000 personnes (données INSEE).

Lacommercialisation de la résidence a bénéficié d'un cadre fiscal incitatif grâceaudispositif de la loi Pinel Dom permettant une réduction de l'impôt sur lerevenu pour les investisseurs.

«Le succès de notre partenariat avec Senioriales, acteur majeur en France dans la création de résidences-services seniors, démontre notre capacité à diversifier notre offre, déjà très étendue, et à créer toujours plus de lien social dans notre nouvelle ville, Beauséjour, devenue une référence dans le développement urbaindurable en milieu tropical. C'est aussipour nos clients investisseurs un produit innovantqui leur permet d'acquérir un bien de qualité et rentable», déclare Eric Wuillai, Président-Directeur général de CBo Territoria.

À propos de Senioriales :

Senioriales développe depuis 2001 un concept d'habitat pour les retraités autonomes. Lasociété toulousaine, filiale du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs depuis 2007,compte 86 résidences livrées ou en cours de commercialisation. Elle commercialise ces résidences en investissement Pinel ou en LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel). Elleaccueille plus de 4 600 résidents et affiche un chiffre d'affaires 2017/2018 de 84,7 M€.

Senioriales emploie 200 collaborateurs.

Selon une étude BVA (2015), 1 senior sur 2 connaît la marque Senioriales et selon une enquête IPSOS (2017), 8 résidents sur 10 conseilleraient Senioriales. Dans le cadre de sapolitique d'innovation, Senioriales a développé un accélérateur d'innovations destinées à améliorer la qualité de vie des seniors : le LAB Senioriales. Sur la base d'une approcheparticipative associant usagers et concepteurs-industriels, le LAB explore, co-conçoit, co-fabrique et co-déploie des solutions innovantes avec et pour les seniors (robot decompagnie, système communiquant, logement modulable et évolutif…).

www.senioriales.com

A propos de CBo Territoria

Propriétaire d'un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un des acteurs clés du développement immobilier à l'Île de La Réunion et Mayotte,départements français en fort développement.

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers :

- Aménagement urbain

- Promotion immobilière

- Foncière :développement et acquisition d'actifspatrimoniaux et gestion immobilière

Euronext C, FR0010193979, CBOTwww.cboterritoria.com

