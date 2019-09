CBo Territoria : Signature d'un protocole avec la SHLMR au nom du groupe Action Logement, pour l'acquisition en bloc de logements intermédiaires existants et neufs à La Réunion auprès de CBo Territoria

Ce partenariat est la traduction d'une vision du vivre ensemble, de la mixité et de la proximité très largement commune entre CBo Territoria et la SHLMR » déclare François Caillé, Président de la SHLMR et Président du comité territorial Réunion d'Action Logement.

propos de la SHLMR

La SHLMR (Société d'Habitations à Loyer Modéré de la Réunion), filiale réunionnaise du groupe Action Logement, acquiert et aménage des terrains, construit et gère des logements sociaux depuis plus de 45 ans au service des familles sur l'ensemble du département de La Réunion. Elle est au cœur des enjeux du territoire : un acteur intervenant à la croisée des problématiques de logement et d'emploi, implanté sur 23 des 24 communes réunionnaises, et accompagnant plus de 26 000 ménages.

À propos de CBo Territoria

Propriétaire d'un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un des acteurs clés du développement immobilier à l'Île de La Réunion et Mayotte, départements français en fort développement.

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers :

Aménagement urbain

Promotion immobilière

Foncière : développement et acquisition d'actifs patrimoniaux et gestion immobilière

