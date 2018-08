CBo Territoria : activité solide au premier semestre

22/08/2018 | 18:05

Publié ce mercredi après Bourse, le chiffre d'affaires des 6 premiers mois de l'exercice 2018 de CBo Territoria s'est établi à 40,1 millions d'euros, en croissance de 25,9% sur un an.



La contribution des revenus locatifs bruts a atteint 9,9 millions d'euros, en hausse de 8,7%. La croissance est notamment portée par les Immeubles de Rendement Entreprise en service, dont les revenus locatifs bruts progressent de 9,8%.



Les ventes en promotion immobilière ont pour leur part grimpé de 36,8%, à 28,3 millions d'euros. À ceci s'ajoutent les produits des activités annexes, à 1,9 million d'euros.



'Suite aux bonnes performances des immeubles de rendement en service de la Foncière au 1er semestre 2018 et à l'acquisition fin juin de deux actifs commerciaux en service (Galerie marchande à Saint-Paul et supermarché à Saint-Gilles), CBo Territoria relève pour 2018 son objectif de croissance des revenus locatifs à 20,0 ME, soit + 6,3% contre + 1,1% initialement annoncé', annonce par ailleurs le groupe.





