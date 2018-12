CBo Territoria : inaugure son centre d'affaires de Mayotte

03/12/2018 | 08:59

CBo Territoria annonce inaugurer son Centre d'Affaires et d'Etablissements Publics à Mayotte qui représente son premier développement immobilier réalisé hors de ses fonciers historiques de l'île La Réunion.



Situé au chef-lieu Mamoudzou, cet équipement dénommé 'Kinga' s'étend sur 1,2 hectare acquis par CBo Territoria en 2014 et permet de répondre à de nouveaux besoins immobiliers professionnels créés par la départementalisation de Mayotte.



L'équipement, qui a nécessité 35 millions d'euros d'investissements, comprend 13.600 m2 de locaux d'activités dont 10.100 m2 vendus en promotion immobilière et 3.500 m2 d'actifs gardés en patrimoine par l'activité de Foncière de CBo Territoria.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.