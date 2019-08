CBo Territoria : le CA semestriel en hausse de 21,3%

21/08/2019 | 17:57

CBo Territoria annonce ce mercredi soir une hausse de 21,3% de son chiffre d'affaires du premier semestre, qui s'affiche à 48,4 millions d'euros.



Dans le détail, le pôle 'Ventes en promotion immobilière' a rapporté 35,2 millions d'euros (+25,1%), le pôle 'Revenus locatifs bruts' 10,7 millions (+8,5%) et le pôle 'Produits des activités connexes' 2,5 millions d'euros (+31%).



'Compte tenu des bonnes performances au 1er semestre des immeubles de rendement Entreprise et de leurs perspectives de performance d'ici la fin de l'exercice, CBo Territoria relève de 1 point, à 5%, son objectif de croissance annuelle des loyers bruts à 21,4 millions d'euros', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.



