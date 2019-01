CBo Territoria : les ventes de logements privés en hausse

08/01/2019 | 18:31

Le groupe CBo Territoria fait état ce jour d'une hausse de 14,5% de ses ventes actées de logements privés, 'malgré des reports liés à la crise des gilets jaunes'.



Ainsi, pendant l'exercice 2018, CBo Territoria a réalisé 95 ventes de logements privés contre 83 en 2017, auxquelles auraient pu s'ajouter 14 ventes reportées sur le 1er trimestre 2019 compte tenu des retards générés par la crise des gilets jaunes. De plus, le stock de réservations reste quasi stable à 58 logements privés contre 59 fin 2017. Par ailleurs, dans le cadre de son activité de Foncière, CBo Territoria dépasse son objectif annuel de cessions avec 56 logements anciens vendus, soit une progression de 10% par rapport à 2017.



'La bonne dynamique commerciale de l'exercice 2018 va permettre au Groupe, conformément au plan stratégique arrêté en 2018, de conforter sa génération de cash-flow et poursuivre ainsi la Fonciarisation de son activité avec le développement de nouveaux actifs majoritairement commerciaux, de qualité et à haut rendement', commente le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.