CBo Territoria : succès commercial du parc ACTIS

18/12/2018 | 09:39

CBo Territoria annonce le succès commercial du lancement de la première phase du parc d'activités ACTIS, ensemble de lotissements proposant des terrains prêts à construire destinés aux entreprises dans le Nord de La Réunion.



Constituée de 18 terrains aménagés sur 4,3 hectares, la première phase de développement affiche ainsi un taux de 57% sous compromis de vente et 23% optionnés. Fort de cette tendance, la seconde phase de commercialisation (14 terrains sur 3,7 hectares) vient d'être lancée.



Les premières contributions de ces ventes aux résultats du groupe seront effectives à partir du second semestre 2019 compte tenu des délais d'obtention des permis de construire des acquéreurs et de la mise en place de leurs financements.



