Communiqué de presse Sainte-Marie, le 14 décembre 2018, 11h00

La nouvelle ville réalisée par CBo Territoria a été sélectionnée parmi 4 projets

dans le cadre des Trophées Logements & Territoires 2018 remis par Immoweek

CBo Territoria est heureux d'annoncer la nomination de Beauséjour en tant que « Programme Durable 2018 » par le média professionnel français de référence, Immoweek, dans le cadre de ses Trophées Logements et Territoires qui ont lieu chaque année. Ce succès consacre la concrétisation d'un projet ambitieux pour la commune de Sainte-Marie et CBo Territoria : la création d'un nouveau modèle de ville durable en milieu tropical.

Cette ambition est décrite dans le livre de Dominique Gauzin-Müller « le Défi de Beauséjour », publié aux éditions EYROLLES en 2014 et son développement raconté dans « Vivre ensemble à Beauséjour » publié chez Museo Editions en 2017.

Initiée par la commune de Sainte-Marie et développée par CBo Territoria depuis 2008, Beauséjour a déjà été récompensée en 2010 par le prix « Maison individuelle en Outre-Mer » pour la Case Démété décerné par Observ'ER (l'Observatoire des énergies renouvelables), puis en 2011 par la médaille de bronze « Bilan Carbone de projet de bâtiment » décernée par l'ADEME et BC02 Ingénierie, et enfin en 2014 par le prix du projet citoyen décerné par l'UNSFA (Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes).

Beauséjour, de l'idée à la réalisation

La nouvelle ville de Beauséjour, appelée également « La Ville Grandeur Nature », est l'un des projets phares de développement urbain du département de La Réunion. Son développement a nécessité à ce jour plus de 400 M€ d'investissements de la part de CBo Territoria, faisant de Beauséjour l'un des plus importants investissements privés du territoire.

Située à Sainte-Marie, sur les terrains historiques de CBo Territoria, Beauséjour bénéficie d'un emplacement exceptionnel au pied des montagnes, dominant l'océan Indien. La ville est localisée à proximité de Saint-Denis, chef-lieu du département, de l'aéroport Roland Garros et d'un important bassin d'emplois et d'activité commerciale et économique.

Beauséjour a été conçue comme un nouveau modèle de ville éco-durable en milieu tropical. Elle bénéficie d'une centralité urbaine exemplaire qui s'articule autour de la place du marché, à proximité de laquelle se développent 33 commerces de proximité, un supermarché de 2 500 m² avec un parking gratuit de 200 places, 23 300 m2 de locaux d'activité et un ensemble d'équipements (le siège de la Caisse d'Allocations Familiales, celui de l'Union Départementale des Associations Familiales, une école Montessori, la CISE, deux crèches, une pharmacie, un centre médical…) permettant d'offrir une large gamme de services à ses habitants. Le collège et l'école de musique intercommunale de la CINOR réalisés lors d'une première opération d'aménagement viennent compléter cette offre.

Son aménagement priorise les déplacements doux (sentiers piétons, cheminements cyclistes, transports en commun en site propre) et les espaces verts (parc de 8 hectares, jardin botanique, jardins familiaux, jardins partagés et aires de jeux) tandis que la majorité des constructions est bioclimatique.

La ville a été également pensée comme un lieu de vie solidaire avec des logements homogènes de qualité, adaptés aux différents niveaux de revenu (logements intermédiaires, logements sociaux, logements locatifs avec accession différée à la propriété…) et dont certains s'adressent spécifiquement aux Seniors (résidence-services Senioriales). Enfin, Beauséjour est aussi une ville hautement connectée grâce à l'internet THD (Très Haut Débit) avec un câblage en fibre optique qui permet de desservir chacun des foyers.

Le quartier de Beauséjour est raccordé au centre historique de la ville de Sainte-Marie par un TCSP qui traverse le Quartier d'affaires La Mare, un ancien site industriel reconverti. Réalisé par CBo Territoria, il accueille 15 000 m2 de bureaux, une crèche, un restaurant, un espace de coworking et bientôt un hub innovation, développé par CBo Territoria.

Une ville en pleine expansion

Etendue sur 65 hectares, la nouvelle ville doit comprendre à terme 2 400 logements pour accueillir près de 8 000 habitants et 50 000 m2 de locaux d'activité, bureaux, commerces ou équipements de proximité.

Elle permet de répondre ainsi à l'un des enjeux phares de La Réunion : le manque de logements face à une démographie forte.

A ce jour, aménagée à hauteur de 67% de sa surface totale par CBo Territoria, la nouvelle ville compte 1 600 logements livrés ou en cours de livraison pour environ 5 000 habitants.

En 2018, Beauséjour a poursuivi son déploiement avec notamment la mise en chantier d'un lotissement de 35 parcelles, 200 nouveaux logements, dont une résidence-services pour personnes âgées en partenariat avec le groupe « Les Senioriales ».

Fort du succès que rencontre la nouvelle ville auprès des Réunionnais, CBo Territoria projette sur les 5 prochaines années, la création de 800 logements et 25 000 m2 de locaux professionnels supplémentaires.

« La nomination par Immoweek de Beauséjour parmi les programmes durables en France en 2018 nous rend particulièrement fiers. Notre projet de nouvelle ville a été un véritable défi au niveau écologique, humain et financier avant d'être un succès. Beauséjour doit encore croître pour respecter nos ambitions. Pour cela, chaque année, CBo Territoria s'engage à y réaliser de nouveaux projets jusqu'à la finalisation de ce site hors du commun », déclare Eric Wuillai, Président-Directeur général de CBo Territoria.

A propos de CBo Territoria

Propriétaire d'un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un des acteurs clés du développement immobilier à l'Île de La Réunion et Mayotte, départements français en fort développement.

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers :

- Aménagement urbain

- Promotion immobilière

- Foncière : développement et acquisition d'actifs patrimoniaux et gestion immobilière



