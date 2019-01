Cbo Territoria : Bonne dynamique commerciale en 2018, en ligne avec la stratégie du Groupe

Hausse de 14,5% des ventes actées de logements privés, malgré des reports liés à la crise des gilets jaunes

Très forte progression des réservations chez les professionnels en terrains à bâtir (45 055 m2, soit x 3,4) et en Immobilier (18 235 m², soit x 16,9)

« En 2018, nos performances commerciales en Promotion Immobilière sont en ligne avec notre plan stratégique de Fonciarisation. Forts de la pertinence et de la qualité de notre offre, nous avons maintenu un haut niveau d'activité commerciale dans l'Immobilier résidentiel après une année record en 2017 (+40% vs. 2016), et malgré des reports de vente sur 2019, conséquences des événements de fin d'année. Parallèlement, la très forte progression des réservations en immobilier et terrains professionnels devrait générer un chiffre d'affaires significatif sur ces segments dès 2019. » déclare Eric Wuillai, Président-Directeur général de CBo Territoria.

2017 2018 2017 / 2018 Reports En nombre Ventes 2017 Réservations

au 31/12/17 Ventes

2018 Réservations

au 31/12/18 Evolution

des ventes Evolution des réservations Reports de vente sur 01/19 % des reports / ventes 2018 Promotion immobilière : logements privés 83 59 95 58 +14% -2% 14 13% Foncière : Logements anciens cédés 51 15 56 15 +10% 0% 2 3% Promotion immobilière : Parcelles à bâtir Habitat 81 57 63 89 -22% +56% 5 14% S/Total Ventes aux particuliers 215 131 214 162 0% +24% 21 9% Promotion immobilière : logements sociaux 84 115 79 0 -6% -100% - Total résidentiel 299 246 293 162 -2% -34% - En m2 Immobilier Bâti Entreprise 2 639 1 079 371 18 235 -86% +1 590% - Terrains à bâtir Entreprise 6 189 13 247 4 309 45 055 -30% +240% - Arbitrage patrimoniaux Entreprise 320 346 629 155 +97% -55% -

CBo Territoria annonce avoir réalisé une bonne activité commerciale en 2018, plus particulièrement dans la promotion immobilière de logements privés neufs et de terrains à bâtir.

Pendant l'exercice 2018, CBo Territoria a réalisé 95 ventes de logements privés contre 83 en 2017, soit une progression de 14,5%. Cette performance est d'autant plus remarquable que CBo Territoria a fait face au report de 14 ventes sur le 1er trimestre 2019 compte tenu des retards générés par la crise des gilets jaunes. Le stock de réservations reste quasi stable à 58 logements privés contre 59 fin 2017, assurant ainsi la poursuite d'un haut niveau d'activité en 2019.

Au niveau des parcelles Habitat, CBo Territoria a réalisé 63 ventes actées contre 81 en 2017. Cette baisse est majoritairement liée à des reports de vente sur 2019 suite à des retards administratifs dans l'obtention par les acquéreurs des permis de construire, condition suspensive à l'acquisition. En contrepartie, tenant compte de ces reports, le stock de réservation progresse de 56% à 89 lots contre 57 en 2017 laissant augurer une forte progression du chiffre d'affaires sur ce segment en 2019.

Concernant le logement social, les ventes actées sont quasi-stables à 79 logements en 2018 contre 84. A ce jour, CBo Territoria ne dispose pas de stock de réservations sur ce segment mais annonce être en négociation pour la cession en VEFA (vente en état de futur achèvement) de nouveaux programmes en 2019.

Parallèlement, dans le cadre de son activité de Foncière, CBo Territoria dépasse son objectif annuel de cessions avec 56 logements anciens vendus, soit une progression de 10% par rapport à 2017.

Au niveau de l'Immobilier d'entreprise, les ventes ont globalement reculé compte tenu d'une offre réduite dans l'attente du lancement du Parc d'Activités ACTIS au 2nd semestre 2018. CBo Territoria a ainsi réalisé la vente de 4 309 m2 de terrains à bâtir contre 6 189 m2 en 2017. En contrepartie, porté par le succès commercial d'ACTIS, le stock de réservations atteint 45 055 m2 fin 2018 contre 13 247 m2 fin 2017 (x 2,4). Cette performance permet au Groupe d'anticiper pour 2019 une très forte progression des ventes sur ce segment.

En Immobilier d'entreprise, l'activité 2018 a été concentrée sur la production de nouveaux actifs patrimoniaux, majoritairement via des sociétés mises en équivalence. La vente en VEFA de 17 200 m² du Retail Park de la commune du Port est prévue pour le 1er semestre 2019, conformément au protocole d'accord avec le groupe Ravate. Ces promesses de vente en Immobilier d'entreprise portent le niveau des réservations au 31/12/2018 à 18 235 m² contre 1 079 m² au 31/12/17 (x 17).

La bonne dynamique commerciale de l'exercice 2018 va permettre au Groupe, conformément au plan stratégique arrêté en 2018, de conforter sa génération de cash-flow et poursuivre ainsi la Fonciarisation de son activité avec le développement de nouveaux actifs majoritairement commerciaux, de qualité et à haut rendement.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires annuels 2018 : mercredi 20 février 2019 (après Bourse)

A propos de CBo Territoria

Propriétaire d'un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un des acteurs clés du développement immobilier à l'Île de La Réunion et Mayotte, départements français en fort développement.

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers :

- Aménagement urbain

- Promotion immobilière

- Foncière : développement et acquisition d'actifs patrimoniaux et gestion immobilière

Euronext C, FR0010193979, CBOT

www.cboterritoria.com

