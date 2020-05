Cbo Territoria : Concrétisation de 38 MEUR du carnet de commandes avec la vente ferme à des institutionnels de 200 logements - Reprise de la totalité des chantiers sous haute sécurité sanitaire

Concrétisation de 38 M€ du carnet de commandes avec la vente ferme à des institutionnels de 200 logements

Reprise de la totalité des chantiers sous haute sécurité sanitaire

« Dans un contexte difficile pour les acteurs de la construction, nous nous réjouissons d'annoncer un niveau élevé de vente en immobilier Résidentiel. Cette performance atteste de la résilience de notre business model et de l'attrait des investisseurs institutionnels pour les quartiers à vivre et la nouvelle ville de Beauséjour que nous développons. Cet effort de soutien à l'économie locale se concrétise également par le redémarrage de la totalité de nos chantiers dans le plus strict respect des nouvelles règles sanitaires » déclare Eric Wuillai, Président-Directeur général de CBo Territoria.

Concrétisation en quelques mois d'une part importante du carnet de commande

Dans un environnement sensible, CBo Territoria confirme la résilience de son business model avec la vente en Promotion immobilière à des investisseurs institutionnels, de 5 résidences, dont 4 situées à Beauséjour, pour un total de 200 logements. A ces succès, s'ajoute, toujours à Beauséjour, la vente d'un terrain devant accueillir une résidence sociale pour personnes âgées, de 67 logements.

Ce sont ainsi 38 M€ sur les 62 M€ du carnet de commande de l'activité de Promotion immobilière au 31 décembre 2019 qui se concrétisent en cinq mois, malgré l'impact de la crise sanitaire sur l'économie.

Conformément au plan 2017-2021 du Groupe, le cash-flow généré par ces ventes permettra à CBo Territoria de sécuriser le financement des nouveaux investissements de son activité de Foncière dans des Immeubles de Rendement Entreprise.

5 résidences, 200 logements

Ainsi, CBo Territoria annonce la vente à Dixit OI (filiale de la SHLMR/Action Logement), dans le cadre du protocole signé en septembre 2019, de 3 résidences situées à Beauséjour, totalisant 122 logements intermédiaires :

Résidence Passiflore, 40 logements, livraison T1 2022, VEFA (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement)

Résidence Jardin Bois de Senteur, 46 logements, livraison T1 2022, VEFA

Résidence Calice, 36 logements, livraison T4 2020, Vente à terme

Toujours à Beauséjour, CBo Territoria annonce la vente en VEFA à la SIDR (filiale CDC Habitat), des 41 logements sociaux de la résidence Domaine des Hibiscus composée également de commerces en pied d'immeuble conservés en patrimoine. Sa livraison est prévue au T1 2022.

Enfin, dans le quartier Cap Austral à Saint-Pierre, le Groupe annonce la vente en VEFA à la SHLMR, de la résidence la Pirogue comprenant 36 logements sociaux dont la livraison est prévue fin 2021.

Nouvelle étape de développement pour Beauséjour, modèle de ville durable

Le volume de ventes signé avec ces acteurs institutionnels de premier plan constitue une nouvelle étape importante de développement pour Beauséjour avec la livraison d'ici 2022 de 230 nouveaux logements, soit l'accueil de 500 à 600 habitants supplémentaires. Ce seront ainsi 5 500 habitants qui résideront à Beauséjour, la ville durable créée par CBo Territoria devenue un modèle de développement durable en milieu tropical grâce à sa politique de préservation environnementale et sa gestion optimale des ressources.

Reprise responsable et contrôlée des chantiers

CBo Territoria annonce dans le même temps, la reprise de l'ensemble de ses chantiers de construction à La Réunion après 7 semaines d'arrêt. Le Groupe a collaboré étroitement avec l'ensemble de ses fournisseurs (sociétés de constructions locales) afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires assurant la sécurité sanitaire de tous sur chaque chantier.

CBo Territoria estime que la crise du Covid-19 pourrait engendrer à ce jour un report des livraisons de 2 à 3 mois. Ainsi, le plus grand Leroy Merlin de La Réunion, construit actuellement au Port par CBo Territoria pour le compte du groupe Ravate, sera livré au 4ème trimestre 2020.

Prochaines publications :

Assemblée Générale : le 3 juin 2020 à huis clos (Ile de La Réunion)

Chiffre d'affaires 1er semestre 2020 : mercredi 19 août 2020 (après Bourse)

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT).

Propriétaire de 3 000 hectares, le Groupe a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière Entreprise multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion immobilière.

