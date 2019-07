Communiqué de presse, Sainte-Marie, le 10 juillet 2019, 10h00

Golf du Bassin Bleu : lancement d'un lotissement de 90 parcelles prêtes à bâtir sur 4,9 ha

Un site exceptionnel à 300 m du prestigieux Golf avec une vue panoramique sur le littoral et l'océan Indien

CBo Territoria annonce le lancement commercial du Lotissement du Golf, un ensemble de 90 parcelles prêtes à bâtir de 243 m2 à 516 m2 dont 21 réservées à des acquéreurs éligibles au PTZ (Prêt à Taux Zéro). Les premières livraisons sont prévues en mai 2020.

Offrant une vue panoramique sur la baie de Saint-Gilles et son fabuleux lagon, le lotissement bénéficie de la proximité du prestigieux Golf du Bassin Bleu.

Situé à Villèle sur les hauteurs de Saint-Gilles, il sera accessible depuis l'échangeur de Saint-Gilles-les-Bains, Route des Tamarins, et profitera des commerces de proximité du centre-ville de Saint-Gilles-les-Hauts, à quelques minutes en voiture.

Parfaitement intégré dans l'espace naturel et agricole environnant, le lotissement représente une opportunité unique pour les golfeurs désireux d'habiter à proximité immédiate d'un parcours golfique de référence, et pour les autres sportifs recherchant un centre de multi-activités dans un site exceptionnel et préservé.

En effet, si le Golf du Bassin Bleu accueille toute l'année des joueurs sur son fameux parcours de 18 trous reconnu pour sa technicité, il propose également d'autres activités telles qu'une piscine, de l'aquabike, un centre de soins et prochainement un pôle fitness. Il offre aussi des points de départs de pistes de VTT et de randonnées vers Saint-Gilles-les-Bains avec des belvédères sur les bassins de la ravine Saint-Gilles. Enfin, le Golf dispose d'un restaurant ouvert de 7h à 19h tous les jours, avec vue sur l'océan et les montagnes.

En dessous du Lotissement, les terres agricoles détenues et valorisées par CBo Territoria permettent d'assurer aux futurs propriétaires de ces parcelles un environnement préservé. Par ailleurs, les parcelles éligibles au Prêt à Taux Zéro seront prioritairement commercialisées auprès des agriculteurs qui en feront la demande et qui respecteront les critères d'éligibilité.

Le lotissement du Golf enrichit l'offre existante de CBo Territoria en parcelles viabilisées qui permet de répondre à tous les segments du marché.

Ainsi, à ce jour, CBo Territoria commercialise sur une grande partie du territoire

292 parcelles prêtes à bâtir, réparties au sein des quartiers suivants :

Sainte-Marie Beauséjour : 50 parcelles

Saint-Paul Marie Caze, au-dessus de Savanna : 33 parcelles

Saint-Gilles l'Ermitage : 145 parcelles

Saint-Leu, Roche café : 46 parcelles

Saint-Pierre, Grands-Bois (Cap Austral) : 18 parcelles

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 : mercredi 21 août 2019 (avant Bourse)

A propos de CBo Territoria

Propriétaire d'un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un des acteurs clés du développement immobilier à l'Île de La Réunion et Mayotte, départements français en fort développement.

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers :

- Aménagement urbain

- Promotion immobilière

- Foncière : développement et acquisition d'actifs patrimoniaux et gestion immobilière

Euronext C, FR0010193979, CBOT

www.cboterritoria.com

