Cbo Territoria : Lancement commercial de la résidence de standing Les Damiers à Marie Caze, Saint-Paul

Communiqué de presse, Sainte-Marie, le 5 août 2019, 10h00

Lancement commercial de la résidence de standing Les Damiers à Marie Caze, Saint-Paul



Un développement en promotion immobilière au cœur d'un cadre de vie d'exception

CBo Territoria annonce le lancement commercial de la résidence de standing Les Damiers proposant en VEFA (Vente en Etat Futur d'Achèvement) 46 appartements du T2 au T4, éligibles au Prêt à Taux Zéro, au Pinel Dom et à la Girardin IS. La mise en chantier est prévue en septembre prochain pour une livraison au 1er semestre 2021.

Située à l'entrée de la Plaine Saint-Paul dans le nouveau quartier résidentiel Marie Caze créé par CBo Territoria, la résidence est proche de toutes les commodités et connectée à la zone commerciale et au quartier d'affaires de Savanna, l'ensemble disposant d'un accès immédiat à la voie express reliant le nord au sud de l'île.

Répartie sur deux bâtiments, la résidence Les Damiers est une réalisation de standing avec des prestations et des finitions de qualité. Entre océan et montagne, elle bénéficie d'une vue imprenable sur le littoral ouest de La Réunion.

Construction bioclimatique, la résidence est composée d'appartements traversants aux varangues aérées et dispose de nombreux espaces végétalisés. Sécurisée par des systèmes automatisés, elle comprend un parking couvert en sous-sol.

Marie Caze est un nouveau quartier à vivre sur 30 hectares créé en 2014 par

CBo Territoria sur ses terrains historiques. Fort du succès des développements immobiliers qui y sont réalisés, le site est déjà aménagé à hauteur de 40%. Proposant un cadre d'exception proche de la plus belle zone balnéaire de l'île, Marie Caze bénéficie d'un patrimoine naturel riche et de la proximité de La Plaine Saint-Paul et de Savanna avec leurs nombreux commerces et services.

Ancienne capitale de La Réunion, Saint-Paul est aujourd'hui la deuxième commune de l'Île. Elle est appelée « la perle de l'ouest » grâce à ses étendues de plages à l'ombre des filaos, son lagon et son récif corallien protégé. Elle abrite une large gamme de loisirs dont le prestigieux Golf du Bassin Bleu.

Cette nouvelle résidence complète l'offre de CBo Territoria en appartements commercialisés en VEFA qui pour l'année 2019 comprend les résidences Lobélie (47 appartements) à Beauséjour, Sainte-Marie, Les Jardin d'Ugo à Saint-Pierre (45 appartements) et l'Octant 2 (36 appartements) à Saint-Leu.

http://promo.cbo-immobilier.com/ope/damiers/index.html

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 : mercredi 21 août 2019 (avant Bourse)

A propos de CBo Territoria

Propriétaire d'un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un des acteurs clés du développement immobilier à l'Île de La Réunion et Mayotte, départements français en fort développement.

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers :

- Aménagement urbain

- Promotion immobilière

- Foncière : développement et acquisition d'actifs patrimoniaux et gestion immobilière

Euronext C, FR0010193979, CBOT

www.cboterritoria.com



