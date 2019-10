Communiqué de presse, Sainte-Marie, le 3 octobre 2019, 10h45

Ouverture du HUB LIZINE, nouvelle plateforme d'innovation à La Réunion

·Au-delà de l'accélération de start-up, un service d'expérimentation in vivo dans le « Living Lab », la nouvelle ville de Beauséjour

·4 secteurs ciblés : urbanisme, mobilité, agriculture, tourisme

1er appel à projet jusqu'au 27 octobre : mobilité et urbanisme

CBo Territoria est heureux d'annoncer l'ouverture lundi 4 novembre 2019 du « HUB LIZINE by CBo Territoria », nouvelle plateforme d'innovation à La Réunion créée en synergie avec son offre de Coworking « LIZINE by CBo Territoria ».

Le HUB LIZINE est un facilitateur de développement économique pour les porteurs de projet innovants. Son objectif est de favoriser le rayonnement des compétences disponibles et du savoir-faire local en milieu tropical, à travers 3 services :

L'accélération de projets innovants avec un accompagnement étroit par une communauté de compétences,

L'expérimentation des projets en conditions réelles par le biais du « Living Lab » : la nouvelle ville de Beauséjour située à proximité du HUB,

L'implantation via une démarche « Open Innovation » des solutions au sein des grandes entreprises partenaires avec pour objectif de les convertir en clientes.

Le HUB se positionne sur 4 secteurs clé à La Réunion : la mobilité, l'urbanisme, l'agriculture et le tourisme. Il souhaite attirer les projets innovants d'entrepreneurs audacieux via des appels à projets promus au travers notamment le réseau Outre-Mer Network à Station F.

Le HUB LIZINE bénéficie d'un site indépendant de 560 m2 sur deux étages proposant un espace modulable pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes, des bureaux pour les porteurs de projet, un espace informel dédié à la créativité et au brainstorming ainsi qu'un point de vente éphémère à la location. Les espaces seront aussi proposés à la location avec ou sans services optionnels.

Situé à l'entrée du Quartier d'affaires de La Mare développé par CBo Territoria, le HUB bénéficie de la proximité de l'espace de Coworking LIZINE by CBo Territoria (800 m2 avec 120 postes), et d'un environnement économique particulièrement dynamique avec de grandes entreprises (Air Austral, Adecco, Carrefour, CBo Territoria, Gras Savoye, Groupama, SUEZ) et des institutionnels de premier plan (MEDEF, Pôle Emploi, Transdev, Qualitropic). IL est aussi à 5 minutes de l'aéroport International de La Réunion Roland Garros et à 10 minutes du chef-lieu de l'île, Saint-Denis.

Il est rappelé que le réseau de sites de Coworking de CBo Territoria (www.lizine.com) est composé à ce jour de 3 espaces répartis au nord (Sainte-Marie), à l'ouest (Saint-Paul) et au sud (Saint-Pierre) de l'Île de La Réunion. Il offre au total 310 postes sur 2 190 m2. Affichant des taux de commercialisation élevés, il représente un important moteur d'attractivité pour les quartiers d'affaires développés par CBo Territoria.

Le « living Lab » : une innovation qui fait la différence

Fort de sa proximité avec la ville de Beauséjour, modèle de développement urbain durable en milieu tropical créé par CBo Territoria, le HUB LIZINE proposera aux projets retenus de tester leurs solutions innovantes dans des conditions réelles. La ville de Beauséjour devient en effet le « Living Lab », le laboratoire d'expérimentation urbaine et rurale en milieu tropical du HUB LIZINE.

Créée en octobre 2009, la ville de Beauséjour compte à ce jour 4 000 habitants, 16 000 m2 de commerces, équipements et services. Nouveau totem du « logement exemplaire » pour le groupe Action Logement qui s'est porté acquéreur de plusieurs résidences auprès de CBo Territoria, Beauséjour a pour objectif d'accueillir 8 000 habitants à terme.

Des partenaires stratégiques

Afin d'assurer un haut niveau d'accompagnement, le HUB s'appuie sur 3 catégories de partenariat :

Généraliste tels French Tech, NEXA, Technopole de La Réunion, Digital Réunion et RED Samouraï ;

Spécialisé tels AACC (Association des Agences Conseil en Communication) et Antenne Réunion ;

Financier via un réseau de financeurs, notamment des fonds d'investissement.

1er appel à projet jusqu'au 27 octobre 2019

C'est en partenariat avec deux grands comptes, SUEZ et Transdev, qu'est lancé le premier appel à projet du HUB LIZINE de CBo Territoria. La thématique de la première édition de ce programme d'accélération de projets innovants, englobe la logistique et la mobilité en milieu urbain et péri-urbain en milieu tropical.

Les solutions recherchées doivent être innovantes et durables soit par leur innovation d'usage, leur approche sociale/sociétale ou encore leur technologie. Les projets ont jusqu'au 27 octobre prochain pour être soumis au HUB via un formulaire disponible sur ce lien : https://hub-lizine.weapply.io/

Les porteurs des projets élus par le comité regroupant les entreprises partenaires bénéficieront d'un double accompagnement sectoriel et transversal pour développer leur activité avec les grands comptes concernés. En plus d'une mise en relation avec des financeurs possibles, les entrepreneurs disposeront de bureaux privatifs au sein du HUB.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires annuel 2019 : mercredi 19 février 2020 (après Bourse)

A propos de CBo Territoria

Propriétaire d'un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un acteur majeur du développement immobilier à l'Île de La Réunion et Mayotte, départements français en fort développement.

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers :

- Aménagement urbain

- Promotion immobilière

- Foncière : développement et acquisition d'actifs patrimoniaux et gestion immobilière

Son objectif est de devenir à moyen terme une Foncière centrée sur les Immeubles de Rendement Entreprise.

Euronext C, FR0010193979, CBOT

Indices : CAC SMALL, CAC MID & SMALL

www.cboterritoria.com

