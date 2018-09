Cbo Territoria : Résultat du 1er semestre 2018

Hausse de 13,3% du Résultat des activités

Recul du Résultat net à 4,3 M€, compte tenu d'une base de comparaison élevée (importants produits non récurrents en 2017)

Perspectives favorables au 2nd semestre 2018 et poursuite des développements majeurs

« Le 1er semestre confirme l'entrée en phase active de notre plan stratégique de Fonciarisation avec des acquisitions et le développement d'actifs commerciaux majeurs. Les premières contributions de cette étape sont attendues en 2019 suivies d'une forte accélération en 2020, assurant à notre Groupe une progression sensible de ses résultats portés par la Foncière.

Parallèlement, notre activité de Promotion Immobilière, génératrice de cash pour soutenir nos investissements dans la Foncière, affiche une très forte dynamique. Cette évolution nécessite ponctuellement un renforcement de notre BFR assuré par l'émission d'une ORNANE le 5 février dernier.

Sur le semestre, et par projection sur l'année, il est à noter que notre rentabilité se compare à un exercice 2017 maximisé par d'importants produits non récurrents. » déclare Eric Wuillai, Président Directeur- général.

Le Conseil d'Administration de CBo Territoria, réuni le vendredi 14 septembre 2018, a arrêté les Résultats semestriels consolidés du 1er semestre 2018.

Comptes consolidés audités

en M€, normes IFRS S1 2018 S1 2017 Variation Chiffre d'affaires 40,1 31,8 + 25,9% Résultat des activités 7,2 6,3 + 13,3% Variation de juste valeur 2,5 6,4 NA Résultat sur cession d'IP 0,3 0,4 - 38,7% Autres produits / (charges) opérationnelles (0,2) 1,1 - 114,0% Quote-part de résultat net de sociétés mises en équivalence 0,0 0,7 - 100,0% Résultat opérationnel (y compris MEE)(1) 9,8 15,0 - 34,6% Coût de l'endettement financier net (2,9) (2,4) + 21,7% Autres charges fin. (Rachat OCEANE) (0,8) 0,0 NA Résultat avant impôts 6,2 12,6 - 51,2% Impôt sur les résultats (1,8) (4,9) - 62,9% Résultat net 4,3 7,7 - 43,8% Résultat net part du Groupe 4,3 7,7 - 44,7% Cash Flow lié aux activités opérationnelles (2,5) 3,0

(1)Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

Les procédures d'examen limité sont en cours. Le rapport d'examen limité des commissaires aux comptes sera émis après vérification du rapport semestriel d'activité.

Chiffre d'affaires semestriel en progression de 25,9% à 40,1 M€

Au 1er semestre 2018, CBo Territoria a réalisé un chiffre d'affaires global de 40,1 M€ en hausse de 25,9% par rapport au 1er semestre 2017. La croissance est portée par les deux pôles d'activités du Groupe, la Promotion immobilière et la Foncière.

La Foncière, activité phare du Groupe, affiche sur la période des revenus locatifs bruts en augmentation de 8,7% à 9,9 M€. Conformément au plan stratégique du Groupe, les loyers issus des actifs commerciaux tirent la croissance avec une hausse

de 13,7% à 3,5 M€. Ils constituent la première catégorie des Immeubles de Rendement en service avec 35,4% des loyers. Les revenus locatifs bruts générés par les actifs professionnels représentent 74% des revenus locatifs bruts globaux.

L'activité de Promotion immobilière poursuit sa dynamique au 1er semestre 2018 dans la continuité de l'exercice 2017, avec un chiffre d'affaires en croissance de 36,8%

à 28,3 M€ porté par la Promotion Immobilière en Habitat privé (+ 172,4% à 8,3 M€) et en Logement Social (+ 153,6% à 8,3 M€). Dans l'attente de la mise en chantier d'un nouveau Retail Park en 2019, l'activité de Promotion Immobilière Entreprise recule

(-28,2% à 6,5 M€). Sur la période, le chiffre d'affaires de la Promotion de terrains à bâtir (5,2 M€, -2,5%) est peu représentatif de l'activité annuelle. Son carnet de commande atteint un niveau record.

Hausse de 13,3% du Résultat des activités

Au 1er semestre 2018, l'activité de Foncière présente un revenu locatif net de 8,6 M€ avec un taux d'EBITDA de 87,7%.

L'activité de Promotion immobilière affiche une marge en hausse de 30,2% à 3,3 M€. Compte tenu de l'évolution du mix produits (hausse du logement social et recul de l'entreprise), le taux de marge ressort sur le semestre à 11,8% contre 12,4%

au 1er semestre 2017.

Porté par les revenus locatifs nets et la marge en promotion, le Résultat semestriel des activités croît de 13,3% à 7,2 M€.

Résultat Opérationnel et Résultat net confrontés à une base de comparaison élevée avec le 1er semestre 2017

Au 1er semestre 2018, la Juste Valeur progresse de 2,5 M€ sur la période, grâce à la hausse de la Juste Valeur de 8,2 M€ des Immeubles de Rendement Entreprises et terrains agricoles qui pondèrent la baisse de 5,8 M€ de la Juste Valeur des Immeubles de Rendement Habitat. Au 30 juin 2018, on constate pour ces derniers actifs un alignement de la valorisation globale par les experts avec la valeur prévue par CBo Territoria.

Le Résultat Opérationnel (Y compris MEE) ressort à 9,8 M€ contre 15,0 M€

au 1er semestre 2017. Sa variation est impactée par une base de comparaison élevée avec un 1er semestre 2017 qui bénéficiait d'une forte variation de la Juste Valeur (+ 6,4 M€) et d'importants produits non récurrents (+ 1,8 M€).

Le coût de l'endettement financier net augmente de 21,7% à 2,9 M€, suite principalement à l'émission de l'ORNANE destinée au financement du plan stratégique qui est entré dans sa mise en œuvre opérationnelle.

Le résultat net Part du Groupe ressort à 4,3 M€, en baisse de 44,7% par rapport

au 1er semestre 2017. Son évolution est liée au recul du Résultat Opérationnel et à une charge financière ponctuelle de 0,8 M€ engendrée par le rachat d'une partie des OCEANE.

Sur le semestre, le cash-flow des activités opérationnelles baisse compte tenu d'une augmentation du BFR générée par la forte croissance de l'activité de promotion.

Hausse de 9,6% de la valeur des Immeubles de Rendement bâtis Entreprise en service

A l'issue du 1er semestre 2018, les Immeubles de Rendement bâtis en service ressortent à 318,6 M€, soit + 3,3% par rapport au 31 décembre 2017. Ils constituent 81,8% du patrimoine global du Groupe.

Les Immeubles de Rendement Entreprise représentent au 30 juin 2017 une surface totale de 80 000 m2 avec un taux d'occupation stable à 95% et un taux de rendement en légère progression à 7,5% (+ 0,3 point). Le 1er semestre a été principalement caractérisé par l'acquisition fin juin de deux actifs commerciaux d'une surface totale de 3 320 m2 totalement commercialisés. Ainsi, la valeur des Immeubles de Rendement Entreprise croît de 9,6% à 224,4 M€ pour représenter désormais 70% des Immeubles de Rendement bâtis du Groupe (contre 66% fin 2017). Les commerces, actifs à plus forte résilience, constituent 52% de ces actifs professionnels.

Les Immeubles de Rendement Habitat, composés de 573 logements au 30 juin 2018, enregistrent un taux d'occupation de 88 % (+ 5 points). Hors logements en fin de défiscalisation mis en vente, le taux atteint 94%. La valeur de ces actifs ressort

à 94,2 M€, en baisse de 9,1% par rapport à fin 2017, suite à des cessions de logements et une baisse de Juste Valeur.

Sur le semestre, les cessions de logements en fin de défiscalisation progressent

avec 20 ventes contre 12 au 1er semestre 2017. Parallèlement, 23 logements ont été réservés contre 18 au 1er semestre 2017.

Structure bilancielle : Emission d'une ORNANE pour financer des développements majeurs dans le cadre de la Fonciarisation

Au 30 juin 2018 le total de bilan atteint 542,3 M€ (+ 6,8%) et les capitaux propres Part du Groupe s'élèvent à 193,2 M€ contre 197,3 M€ fin 2017, après versement de 7,1 M€ de dividendes. Les Immeubles de Placement représentent 72% du total de bilan. L'endettement net (LTV) ressort à 54,9% contre 49,8% des actifs immobiliers totaux fin 2017. Hors OCEANE et ORNANE ce ratio ressort à 44,8%. La hausse de 5,1 points de

la LTV est principalement liée à l'émission d'une ORNANE destinée au financement du nouveau plan stratégique de Fonciarisation du Groupe.

Actif Net Réévalué (ANR) de 5,72 €/action

Au 30 juin 2018, l'ANR, qui traduit principalement la valeur de l'activité de Foncière du Groupe, ressort à 193,2 M€, un niveau équivalent aux capitaux propres. Suite au versement de dividendes à hauteur de 7,1 M€, l'ANR par action baisse légèrement

à 5,72 € contre 5,84 € fin 2017.

Perspectives favorables au 2nd semestre 2018 et poursuite des développements majeurs

Fort de l'acquisition fin juin 2018 de deux Immeubles de Rendement Bâtis en service,

CBo Territoria a relevé le 22 août 2018 son objectif de croissance des revenus locatifs annuels à 20,0 M€, soit + 6,3%. Par ailleurs, CBo Territoria anticipe au 2nd semestre 2018

une activité soutenue en Promotion Immobilière grâce à un solide carnet de commande à fin juin 2018 dans l'Habitat et les terrains à bâtir.

Au 2nd semestre 2018, conformément à son plan stratégique de Fonciarisation,

CBo Territoria va poursuivre le développement de ses projets majeurs avec la réalisation du Centre Commercial E.Leclerc de Saint-Joseph (21 800 m2, livraison T3 2019) et le lancement du Retail Park du Port (26 900 m2, livraison 2020).

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires annuel 2018 : mercredi 20 février 2019 (après Bourse)

A propos de CBo Territoria

Propriétaire d'un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un des acteurs clés du développement immobilier à l'Île de La Réunion et Mayotte, départements français en fort développement.

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers :

Aménagement urbain

Promotion immobilière

Foncière : développement et acquisition d'actifs patrimoniaux et gestion immobilière

Euronext C, FR0010193979, CBOT

Indices : CAC SMALL, CAC MID & SMALL

www.cboterritoria.com

Glossaire

ANR - Actif Net Réévalué : L'Actif Net Réévalué est calculé à partir des capitaux propres consolidés.

Le portefeuille immobilier est évalué à la valeur de marché sur la base d'une expertise indépendante

CDAC : Commission Départementale d'Aménagement Commercial

CAF – Capacité d'Autofinancement : Ensemble des ressources internes générées par l'entreprise dans le cadre de son activité qui permettent d'assurer son financement

Cash-flow lié aux activités opérationnelles : les flux de trésorerie d'exploitation définissent la variation des liquidités détenues par l'entreprise liée à son activité principale

EBITDA Foncière = marge opérationnelle Foncière : Loyers nets de Charges immobilières directes, avant Frais de gestion

EBITDA Promotion Immobilière = marge opérationnelle Promotion immobilière : chiffre d'affaires diminué des coûts de revient des ventes et des charges commerciales

ICR – Interest Coverage Ratio : Taux de couverture des charges financières par les loyers nets

Impôt différé : L'impôt différé permet de constater un impôt correspondant au résultat économique de l'exercice au titre des opérations de l'entreprise qui sont amenés à générer dans le futur un impôt ou une économie d'impôt non reconnu par la méthode de l'impôt exigible.

IR - Immeuble de Rendement : Ensemble des actifs immobiliers bâtis (Entreprise + Habitat) générant des revenus locatifs réguliers

IP - Immeuble de Placement : Immeubles de rendement bâtis (Entreprise + Habitat) + Terrains (hors Terrains Stocks/Promotion)

JV - Juste Valeur : Cette méthode de valorisation des actifs est prônée les normes comptables internationales IFRS, et s'appliquent aux comptes consolidés ; elle y est définie comme "le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation"

LTV - Loan To Value : Montant de l'encours de l'endettement bancaire net des actifs financiers et de la trésorerie / valeur de marché des Immeubles de Placement hors droits + les stocks et encours.

MEE : La Mise En Equivalence est une technique comptable donnant la possibilité de remplacer la valeur comptable des actions d'une société détenues par une société mère, par la valorisation de la part que la maison mère détient dans les capitaux propres de la filiale.

OCEANE - Obligations Convertibles En Actions Nouvelles ou Existantes.

ORNANE - Obligation remboursable en numéraire et en actions nouvelles et existantes.

PdG – Part du Groupe : Le résultat net part du groupe est la part du bénéfice net du groupe, dans les comptes consolidés (comprenant l'entreprise et ses filiales), après déduction de la part du résultat des filiales consolidées, de l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation revenant aux actionnaires du groupe

PILA : Solution de location-accession différée à la propriété, créée par CBo Territoria, permettant aux locataires d'accéder à terme à la propriété. Au bout de 6 ans de location, CBo Territoria s'engage à proposer au locataire, à un prix préférentiel, un logement de la gamme Pila.

Résultat des activités : Marges en Promotion + Loyers nets de charges immobilières - Frais de gestion nets +/- Résultats des activités annexes

Résultat opérationnel : Résultat des activités + variation de la Juste Valeur + résultat de cession des immeubles de placement + autres produits et charges opérationnels

Stocks Options : correspond à des options de souscription d'actions, à un prix d'exercice défini

TFT – Tableau de Flux de Trésorerie : Le tableau de flux de trésorerie explique la formation de la trésorerie et sa variation durant un exercice ou une période donnée

