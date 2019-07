Démarrage immédiat du chantier pour une livraison fin 2020

Un succès clé pour le développement sur 6 ha par CBo Territoria de son Retail Park au Port, première zone commerciale de La Réunion

CBo Territoria est heureux d'annoncer la vente en Promotion Immobilière au groupe Ravate d'un bâtiment de 13 780 m2 (8 400 m2 de surface de vente) pour y accueillir le plus grand magasin Leroy Merlin de La Réunion.

Cette opération en VEFA (Vente en Etat Futur d'Achèvement) contribuera au chiffre d'affaires de CBo Territoria sur les 18 prochains mois.

Avec cette vente, le taux de commercialisation du Retail Park du Port atteint 90%, les 10% restant étant déjà optionnés.

La Zone Commerciale du « Sacré Cœur » au Port, un développement majeur

Etendu sur 6 hectares, le Retail Park créé par CBo Territoria complète la plus grande zone commerciale de La Réunion, dénommée « Sacré Cœur ». Cette dernière comprend déjà sur 27 000 m2 un Hypermarché et une nouvelle galerie commerciale de 85 enseignes inaugurée en novembre 2018 par le groupe Casino.

Le nouveau site développé par CBo Territoria accueillera, outre le Leroy Merlin, différentes enseignes complémentaires sur un total 30 000 m2 de bâtis, et 900 places de parking.

Il a été créé en étroite coordination avec la commune de Le Port, la Région Réunion et les services de l'Etat afin de permettre l'amélioration de la desserte routière vers le centre-ville au niveau du rond-point du Sacré Cœur.

Son développement bénéficie d'une collaboration étroite avec le groupe Ravate, leader de la distribution non alimentaire à La Réunion, exploitant des franchises d'enseignes de premier plan.

La création du Retail Park par CBo Territoria représente un investissement global de 61,5 M€. Il s'articule autour de 3 différents types d'opérations :

Promotion Immobilière : vente de 13 780 m 2 au groupe Ravate pour y exploiter sa franchise Leroy Merlin ;

au groupe Ravate pour y exploiter sa franchise Leroy Merlin ; Foncière (actif détenu à 100%) : construction de 6 500 m 2 pour accueillir divers commerces complémentaires de la zone commerciale ;

pour accueillir divers commerces complémentaires de la zone commerciale ; Foncière en partenariat avec le groupe Ravate (actif détenu à 50% et résultats

Mis En Equivalence) : 9 700 m2 abritant Intersport, Athlete's Foot, Gifi, Ravate Déco et Ravate Electro, franchises et enseignes du groupe Ravate.

Le projet dispose d'ores et déjà de l'accord de la CDAC (Commission Départementale d'Aménagement Commercial) et du permis de construire, purgés de tout recours. Les terrassements étant achevés, la mise en chantier du Leroy Merlin est immédiate avec pour objectif une livraison fin 2020.

Une réalisation innovante et respectueuse de son environnement

Conçus par l'architecte réunionnais Henry Lucas, les nouveaux équipements de la zone commerciale du Port présentent une signature architecturale contemporaine porteuse d'une image innovante et respectueuse de l'environnement.

La conception permettra une consommation énergétique réduite grâce notamment à une coque protectrice thermique (façades et toitures isolées et de couleurs claires), un abondant éclairage naturel des espaces d'accueil et l'installation de panneaux de production d'énergie photovoltaïque.

CBo Territoria a par ailleurs signé la charte de « Chantier à faible nuisance » que le Groupe applique pour chacune de ses réalisations.

« Nous sommes très heureux de cette collaboration d'envergure avec CBo Territoria qui comprend l'acquisition d'un équipement majeur et un partenariat dans la création d'actifs commerciaux de haute qualité. Nous sommes persuadés du fort potentiel commercial de ce nouveau développement au Port qui concentrera d'ici 2020 des enseignes incontournables pour servir une des zones économiques les plus dynamiques de l'Île » déclare M. Ravate, Président du groupe Ravate.

« Après le succès de la zone commerciale du Portail à Saint-Leu qui dépasse nos prévisions les plus optimistes, nous sommes très fiers de réaliser grâce à un partenariat étroit avec le groupe Ravate, un nouveau développement d'envergure qui participera à la croissance de nos résultats. La très grande qualité des enseignes qui seront accueillies par le Retail Park du Port devrait assurer à ce beau projet un succès durable, et confirmer ainsi la pertinence de notre stratégie de développement hors terrains historiques en partenariat avec des exploitants de premier ordre » déclare M. Wuillai, Président-Directeur général de CBo Territoria.

Prochaines publications :

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 : mercredi 21 août 2019 (avant Bourse)

A propos de CBo Territoria

Propriétaire d'un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un des acteurs clés du développement immobilier à l'Île de La Réunion et Mayotte, départements français en fort développement.

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers :

- Aménagement urbain

- Promotion immobilière

- Foncière : développement et acquisition d'actifs patrimoniaux et gestion immobilière

Euronext C, FR0010193979, CBOT

www.cboterritoria.com

Contacts

Relations investisseurs

Caroline Clapier

Directrice Administrative et Financière

direction@cboterritoria.com

Relations presse Paris

Edouard Miffre

06 95 45 90 55

emiffre@capvalue.fr



Relations presse Réunion

Laurent Saget

06 92 61 47 36

laurent@lscorp.fr

