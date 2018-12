Communiqué de presse Sainte-Marie, le 18 décembre 2018, 11h00

Vif succès du lancement commercial du Parc d'Activités ACTIS à Sainte-Marie

Un ensemble de lotissements pour des activités économiques sur 8 ha

57% des terrains sous compromis et 23% optionnés

CBo Territoria est heureux d'annoncer le vif succès commercial du lancement de la première phase du Parc d'Activités ACTIS, l'un des seuls ensembles de lotissements proposant des terrains prêts à construire destinés aux entreprises dans le Nord de La Réunion, à proximité du Chef-lieu du département.

Situé sur une zone non contrainte, le Parc d'Activités représente une opportunité notamment pour les entreprises qui ne trouvent pas de site dans la ville de Saint-Denis ou ne sont pas éligibles à la Zone Export de l'aéroport et à la Technopole TechNor.

Etendu sur un site d'une surface totale de 8 hectares historiquement détenus puis aménagés et viabilisés par CBo Territoria, le Parc d'Activités ACTIS est composé de 32 terrains proposant des superficies de 1 100 m2 à 8 400 m2, répondant ainsi à la diversité des demandes des TPE et PME de la région.

A terme, le site pourrait accueillir jusqu'à 60 000 m2 de surface de plancher.

Le développement de ce Parc d'Activités représente un investissement global de 9,3 M€ pour CBo Territoria en termes d'aménagement et de viabilisation.

La première phase de développement d'ACTIS, constituée de 18 terrains aménagés sur 4,3 hectares, rencontre un franc succès commercial avec un taux de 57% sous compromis de vente et 23% optionnés. Fort de cette tendance, la seconde phase de commercialisation (14 terrains sur 3,7 hectares) vient d'être lancée. Les premières contributions de ces ventes aux résultats du Groupe seront effectives à partir du 2nd semestre 2019 compte tenu des délais d'obtention des permis de construire des acquéreurs et de la mise en place de leurs financements.

Le Parc d'Activités ACTIS, une offre rare sur le territoire de La Réunion

Situé à Sainte-Marie, dans le quartier de La Convenance, en liaison directe avec la voie rapide Est-Ouest, ACTIS bénéficie d'un emplacement exceptionnel face à l'océan, à proximité de l'aéroport, et à seulement 10 minutes de Saint-Denis, le Chef-lieu de du département.

Le Parc d'Activités est également localisé à quelques minutes du Quartier d'Affaires de La Mare créé avec succès par CBo Territoria, et qui accueille aujourd'hui 183 entreprises dans 13 hectares de bâtiments professionnels sur un site de 48 hectares. Enfin, le Parc se situe proche de la nouvelle ville de Beauséjour, développée par le Groupe sur 65 hectares.

Comme l'ensemble des quartiers créés par CBo Territoria, l'aménagement du site respecte l'environnement naturel avec un traitement écologique des eaux pluviales sur les espaces publics et une gestion qualitative végétalisée des espaces publics.

A propos de CBo Territoria

Propriétaire d'un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un des acteurs clés du développement immobilier à l'Île de La Réunion et Mayotte, départements français en fort développement.

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers :

- Aménagement urbain

- Promotion immobilière

- Foncière : développement et acquisition d'actifs patrimoniaux et gestion immobilière

Euronext C, FR0010193979, CBOT

www.cboterritoria.com

Contacts

Relations investisseurs

Eric Wuillai

Président-Directeur général

direction@cboterritoria.com

Relations presse Paris

Edouard Miffre

06 95 45 90 55

emiffre@capvalue.fr



Relations presse Réunion

Laurent Saget

06 92 61 47 36

laurent@lscorp.f

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56332-cp-actis.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews