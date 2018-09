Cbo Territoria : hausse de 13% du résultat des activités

19/09/2018 | 09:17

Cbo Territoria publie un résultat net part du groupe en baisse de 44,7% à 4,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2018, mais un résultat des activités en hausse de 13,3% à 7,2 millions, porté par les revenus locatifs nets et la marge en promotion.



Le groupe immobilier réunionnais a réalisé un chiffre d'affaires global de 40,1 millions d'euros, en hausse de 25,9%, une croissance portée par ses deux pôles d'activités que sont la promotion immobilière et la foncière.



CBo Territoria a relevé le 22 août son objectif de croissance des revenus locatifs annuels à 20 millions d'euros, soit +6,3%. Par ailleurs, il anticipe au second semestre une activité soutenue en promotion immobilière grâce à un solide carnet de commande à fin juin.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.